Samsungs neste Galaxy Event vil fokusere på de nyeste Galaxy AI-opplevelsene i september

I går fikk vi fortelle deg alt om når det neste store Apple-arrangementet vil skje, med det som kommer ganske snart i begynnelsen av september. Det vil faktisk bli innledet av en annen Samsung Galaxy Event, med dette ser ut til å skje så snart som neste uke, uken før Apple -arrangementet.

Showet er planlagt til 9. september kl. 10:30 BST / 11:30 CEST, og vil ha en massiv vekt på Galaxy AI, og de nye opplevelsene som etter hvert vil komme til Samsungs Galaxy enheter.

Beskrivelsen for arrangementet forklarer: "Bli en del av avsløringen på nettet og se hvordan den neste utviklingen av Galaxy setter en ny standard for uanstrengt produktivitet gjennom multimodale muligheter."

I tillegg til dette kan vi se frem til oppdateringer for de nyeste premium AI-nettbrettene fra Samsung samt det nyeste tilskuddet til Galaxy S25 -familien. Alt dette vil skje for å legge grunnlaget for Samsungs tilstedeværelse på IFA 2025 i dagene som følger etter liveshowet.

