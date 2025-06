Samsungs neste Galaxy Unpacked-arrangement vil skje om to uker

HQ

Hva bringer den umiddelbare fremtiden for Samsung Galaxy -enheter? Det er et stort spørsmål, men også et spørsmål som vi vil få svar på i løpet av de kommende ukene. Teknologigiganten har avslørt at den vil være vertskap for et Galaxy Unpacked -arrangement veldig snart, nærmere bestemt 9. juli. Når det gjelder hva det vil presentere, er undertittelen for arrangementet veldig suggestiv ...

Vi blir fortalt at i dette arrangementet "Ultra-opplevelsen er klar til å utfolde seg", noe som tyder på at dette vil være stedet der vi møter den første sammenleggbare Samsung Galaxy Ultra -enheten. Ellers ser det ut til å være et stort fokus på AI, som Samsung forklarer :

"Neste generasjons Galaxy-enheter blir reimagined rundt et nytt AI-drevet grensesnitt, støttet av banebrytende maskinvare bygget for å frigjøre deres fulle potensial. Denne fremtiden er allerede i ferd med å utfolde seg, og det beste av Galaxy AI og Samsungs håndverk er i ferd med å bli avduket."

Når det gjelder det nøyaktige tidspunktet for showet, vil det finne sted 9. juli kl. 15:00 BST / 16:00 CEST, og det vil være et personlig arrangement i Brooklyn, New York.

