Samsungs nye Galaxy Z TriFold vil avslutte salget på rekordtid

HQ

Samsung avslutter salget av sin tredelte smarttelefon på hjemmemarkedet etter bare tre måneder etter lanseringen, i hvert fall ifølge sørkoreanske Donga, og rapportert av SuomiMobiili.

Samsung var opprinnelig planlagt å slippe Galaxy Z TriFold 12. desember 2025. Men saken er at Samsung ikke solgte telefonen i store mengder på en tradisjonell måte. I stedet lanserte selskapet enheten i små partier, som vanligvis ble lagt til i Samsungs nettbutikk en eller to ganger i uken på tirsdager. Det var bare et begrenset antall telefoner i disse partiene. Og nå, ifølge bransjekilder, vil Samsung avslutte salget av Galaxy Z TriFold i Sør-Korea 17. mars, med andre ord i dag.

Det må imidlertid sies at situasjonen er litt annerledes i USA, hvor TriFold vil fortsette å bli solgt til det produserte lageret er utsolgt.

Galaxy Z TriFold skilte seg ut fra andre sammenleggbare telefoner på markedet, fordi den består av en skjerm som kan brettes på to steder. Dette betyr at telefonen er nærmere et lite nettbrett. Samsung har sagt at de først og fremst har designet TriFold som et teknologisk utstillingsvindu snarere enn et massemarkedsprodukt. De har nå uttalt at enheten har tjent sitt formål.

Ifølge kilder er årsaken til at salget opphører først og fremst høye produksjonskostnader. Blant annet har prisene på minnebrikker steget, noe som har gjort det økonomisk utfordrende å produsere enheten.