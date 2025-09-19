Samsungs smarte kjøleskap begynner å vise annonser på inaktive skjermer Visse Family Hub-kjøleskap vil vise kampanjer når de ikke er i bruk.

HQ "Akkurat som Black Mirror-episoden," kommenterer en person etter å ha lest nyheten. Samsung har bekreftet at utvalgte Family Hub-kjøleskap snart vil vise reklame på dørdisplayene når de ikke er i bruk. Pilotprogrammet, som for øyeblikket rulles ut i USA, har som mål å tilby kuraterte kampanjer, samtidig som man bevarer reklamefrie opplevelser på visse temaer som Art og Gallery. Annonser kan avvises individuelt, noe som sikrer at de ikke gjentas i løpet av kampanjen, og designet kan justeres basert på personaliseringsalternativer. Brukerne kan unngå annonser ved å koble seg fra internett, men dette vil også deaktivere flere smarte funksjoner. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Et moderne Samsung-kjøleskap utstilt i en elektronikkbutikk // Shutterstock