Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Samsungs smarte kjøleskap begynner å vise annonser på inaktive skjermer

Visse Family Hub-kjøleskap vil vise kampanjer når de ikke er i bruk.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

"Akkurat som Black Mirror-episoden," kommenterer en person etter å ha lest nyheten. Samsung har bekreftet at utvalgte Family Hub-kjøleskap snart vil vise reklame på dørdisplayene når de ikke er i bruk. Pilotprogrammet, som for øyeblikket rulles ut i USA, har som mål å tilby kuraterte kampanjer, samtidig som man bevarer reklamefrie opplevelser på visse temaer som Art og Gallery. Annonser kan avvises individuelt, noe som sikrer at de ikke gjentas i løpet av kampanjen, og designet kan justeres basert på personaliseringsalternativer. Brukerne kan unngå annonser ved å koble seg fra internett, men dette vil også deaktivere flere smarte funksjoner. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!

Samsungs smarte kjøleskap begynner å vise annonser på inaktive skjermer
Et moderne Samsung-kjøleskap utstilt i en elektronikkbutikk // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterUSA


Loading next content