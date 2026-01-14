Samsungs TV-er vil snart bruke AI på to viktige måter

HQ

På CES-messen i år var det vanskelig å snu hodet uten å se de to bokstavene A og I satt sammen. Enten AI er din kopp te eller ikke, er det tydelig at teknologisektoren planlegger å introdusere det i mange av våre daglige apparater, inkludert TV-ene våre.

Vi har snakket med Magnus Nilssen, Tech Product Manager TV & AV hos Samsung, om hvordan AI kommer til å bli introdusert i merkets nye TV-apparater. "Jeg ser at det er to forskjellige måter vi bruker AI på", sa han. "Den ene er å gjøre det enklere å få den mest passende bilde- og lydkvaliteten for et bestemt innhold og for et bestemt miljø. Vi bruker AI til å analysere bildet for å prøve å forstå om det er sport, og i de mest avanserte versjonene til og med hvilken sport det er. Hvis du ser at det er fotball, vet vi at ballen skal være rund, så vi kan sørge for at ballen ser riktig ut i hvert eneste bilde. Vi bruker også kunstig intelligens til å forstå hva lyden er. Ut fra lyden kan vi plukke ut hva som er tale, hva som er musikk og hva som er bakgrunnsstøy."

"I år har vi til og med gjort det mulig å justere disse nivåene manuelt, slik at du kan be TV-en om å kutte kommentatoren hvis du vil, og så bare høre spillet og spillstøyen, fordi vi lar AI analysere det," fortsetter Nilssen, og legger til at AI kan brukes til å forbedre videokvaliteten, kontrasten og mer uten å måtte fikle med innstillingene på TV-en din.

Det andre bruksområdet er kanskje mer av det du forventer at en AI skal tilby. "Det smelter på en måte sammen med stemmestyring, der du ber TV-en om å øke volumet, og den øker volumet, men du kan også spørre TV-en om hvilke filmer denne skuespilleren har laget, og så kan du få svaret, og så kan du finne det i dine egne strømmetjenester," sier Nilssen.

For å se hva annet som kommer fra Samsungs spennende nye line-up, sjekk ut hele intervjuet nedenfor: