Samtaler mellom USA og Ukraina innledes i Saudi-Arabia

Tjenestemenn fra Ukraina og USA innledet viktige samtaler i Jeddah i Saudi-Arabia tirsdag, bare timer etter at Kiev gjennomførte sitt største droneangrep mot Moskva, noe som understreket Ukrainas fortsatte militære kapasitet (via Reuters).

Møtene kommer i kjølvannet av de anstrengte båndene mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskij og USAs president Donald Trump etter en opphetet konfrontasjon i forrige måned.

Zelenskij håper at disse samtalene vil gjenoppta praktisk amerikansk støtte, særlig ved å presse på for en våpenhvile i luft- og sjøkampene. Den foreslåtte våpenhvilen er en del av hans bredere strategi for å bevise overfor Trump at Ukraina arbeider for en rask fredsløsning, til tross for de pågående spenningene.

Mens Ukraina er ivrig etter europeisk støtte, står USA fast på sitt krav om innrømmelser fra begge sider, og noen antyder til og med at Ukraina kan bli nødt til å avstå territorium.

Mens USA og Ukraina fører vanskelige diskusjoner, kan utfallet av disse samtalene endre krigens gang. Inntil videre gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.