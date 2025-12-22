Samu López, Carlos Alcaraz' nye trener, publiserer og sletter Instagram-innlegg

HQ

Samuel López, Carlos Alcaraz' nye trener, publiserte et innlegg på Instagram etter å ha fullført sin første treningsuke, etter bruddet med Juan Carlos Ferrero, Carlitos' trener de siste syv årene. Innlegget har imidlertid blitt slettet fra Instagram uten noen forklaring.

"Preseason første uke fullført. Etter å ha bestått legesjekken startet vi med gode følelser, hardt arbeid og engasjement. Vi fortsetter å trene med entusiasme, ambisjoner og samhold, med fokus på å vokse dag for dag og fortsette å skrive historie i denne sporten", skrev López den 21. desember.

Da denne artikkelen ble publisert mandag, var innlegget slettet, og López' siste Instagram-innlegg er fra november.

Hvem er Samu López, Carlos Alcaraz' nye trener?

Samuel López, 55 år gammel, har vært trener for Pablo Carreño Busta siden november 2015, og tok ham til en topprangering som nummer 10 i verden og vant ti ATP-titler i single, men deres veier skiltes i desember 2024, da han gikk inn i Carlos Alcaraz' team som sekundantrener bak Ferrero.

López har jobbet med Alcaraz tidligere, og ble Carlos' hovedtrener under Australian Open. López skal fortsette å jobbe med Alcaraz, men det er uvisst om han vil bli erstattet i løpet av 2026. Inntil videre vil det meste av trenerteamet fortsette å være det samme, men uten Ferrero.