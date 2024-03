Samuel L. Jackson og Vincent Cassel slår seg sammen i en dyster krimthriller

Det er ikke så ofte man ser Samuel L. Jackson i mindre produksjoner, men det er tilsynelatende det neste han skal spille i. I den dystre krimthrilleren Damaged spiller Jackson ved siden av Vincent Cassel spiller som etterforskeren Dan Lawson, en etterforsker i Chicago som i jakten på en seriemorder som unnslapp ham for fem år siden, reiser til Skottland for å få kontakt med en lokal etterforsker og forhåpentligvis stoppe den hensynsløse morderen før han etterlater seg for mange lik.

Damaged er regissert av Terry McDonough, som tidligere har regissert episoder av blant annet Killing Eve, The Expanse, Suits, Better Call Saul. I filmen ser vi også Laura Haddock, Gianni Capaldi, John Hannah, Kate Dickie og Brian McCardie i hovedrollene.

Damaged åpner på enkelte kinoer 12. april, og kommer også som en digital versjon som du kan se hjemmefra. Se filmens trailer nedenfor.