Samuel L. Jackson skal lede Tulsa King spinoff, Nola King

Det viser seg at Samuel L. Jacksons korte opptreden i den kommende sesongen av Tulsa King allerede har skapt nok hype og forventning til at Paramount+ har trykket på avtrekkeren og gitt grønt lys til en hel spinoff basert på hans karakter.

Streamingtjenesten har avslørt at et prosjekt kjent som Nola King vil etterfølge Tulsa Kings tredje sesong etter at den debuterer fra september 2025. Det vil ha Jackson i hovedrollen som karakteren Russell Lee Washington Jr, og vil se hvordan Russell vender tilbake til sitt tidligere hjem i New Orleans for å gjenopplive et forhold til sine venner og familie og samtidig ta kontroll over metropolen. Dette møter som forventet mye motstand fra de nåværende skurkene og Russells tidligere arbeidsgivere i New York, de samme folkene som befinner seg på kant med Sylvester Stallones Dwight Manfredi i hovedserien Tulsa King.

Nola King vil bli laget av MTV Entertainment Studios og 101 Studios for Paramount+, og vil bli produsert av Taylor Sheridan, Stallone og Jackson, sammen med David C. Glassner, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman og Keith Cox. Det er foreløpig ikke nevnt noen lanseringsdato/vindu eller når produksjonen vil starte, men vi kjenner til et konkret handlingsreferat.

"Nola KING følger Russell Lee Washington Jr. (Jackson) som, etter å ha blitt venn med Dwight Manfredi (Stallone) under et tiårig opphold i føderalt fengsel, blir sendt til Tulsa av New Yorks Renzetti-kriminalitetsfamilie for å ta Dwight ut en gang for alle. Inspirert av det Dwight har skapt i Tulsa og imponert over mulighetene for en ny sjanse, vender Washington tilbake til New Orleans, hjemmet han forlot for førti år siden, for å gjenoppta forholdet til familie og venner, og for å ta kontroll over byen han forlot. Dermed pådrar han seg vreden til sine tidligere arbeidsgivere i New York, og gjør seg sårbar overfor gamle fiender i Nola, både kriminelle og politifolk."