Samurai Academy: Paws of Fury fortsetter historien fra animasjonsfilmen Paws of Fury: The Legend of Hank (2022). Nok en gang inntar du rollen som Hank, en rufsete dagdrømmer av en hund som befinner seg i en verden full av katter. Akkurat når Hank og vennen hans, sensei-katten Jimbo, trodde at slaget (fra filmen) var over, kommer Shogun tilbake og vil ta over de to vennenes landsby, og flere andre landsbyer også.

Samurai Academy: Paws of Fury er delt inn i tre ganske forskjellige spilldeler. For det første er det en 3D-delt plattform-eventyrdel i en halvåpen verden, der du utforsker en liten håndfull landsbyer og området rundt mens du deltar i ulike minispill, løser små oppgaver for innbyggerne, samler mynter, kjøper tåpelige hatter og briller til karakterene dine osv. Det er her du vil tilbringe mesteparten av tiden din, på godt og vondt - det kommer jeg tilbake til om et øyeblikk.

Så er det Samurai Trials, som er 2,5D-plattformsekvenser der du løper om kapp med Jimbo på en hinderløype. Banen er fylt med feller, hindringer, avsatser og plattformer som forsvinner hvis motstanderen hopper på dem først, og her gjelder det å overleve og komme først over målstreken. Til slutt har vi Village Raids, som er 15 tårnforsvarsbaner der du må forsvare landsbyens tempel mot horder av fiendtlige ninjaer og samuraier. Her løper du rundt og kaster klassiske western-saloonpianoer og eksplosive tønner i hodet på fiendene dine for å hindre dem i å nå frem til landsbyens tempel.

På papiret høres det ut som en ganske morsom blanding, men i virkeligheten er det ikke det, da minst to av de tre spilltypene har problemer. Det største problemet, som var i ferd med å få meg til å slutte helt, var noen av oppgavene du fikk i de halvåpne landsbyområdene. Mange ganger får du beskjed om å snakke med en bestemt karakter, og så kan du se på kartet hvor den karakteren befinner seg, noe som er fint og enkelt for de yngre spillerne som dette spillet også er rettet mot. Andre ganger fikk jeg imidlertid beskjed om å finne tre revehaler, og disse ble ikke vist på kartet, så jeg brukte omtrent to timer på å finkjemme landsbyen for å finne de fordømte revehalene. Enten var det en bug, eller så er det bare veldig dårlig spilldesign. Andre ganger forteller ikke spillet deg hva du skal gjøre for å komme videre, så du blir til tider overlatt helt til deg selv.

Samurai Trials Det er frustrerende på en annen måte. Som nevnt kappløper du mot sensei-katten Jimbo, og det frustrerende er at hvis du gjør den minste feil og faller ned en eller to ganger, må du begynne på nytt, for Jimbo gjør ikke feil. Selvfølgelig er det litt bedre hvis du spiller i co-op, der hver spiller kontrollerer sin egen karakter, men hvis du spiller alene, kan denne delen være ganske utmattende.

Til slutt er det Village Raids, tårnforsvarsdelen, som faktisk er den delen som fungerer best, og disse delene er faktisk ganske morsomme å spille, selv om vanskelighetsgraden her kan være ganske høy.

Grafikken i Samurai Academy: Paws of Fury er enkel, som man kan forvente av et spill av denne typen. Du kan spille sammen med en venn i co-op-modus, der dere hjelper hverandre gjennom spillet, noe som nok er en god ting, spesielt hvis du spiller med et av de yngre familiemedlemmene, for det hele kan virke litt ubalansert, siden vanskelighetsgraden kan variere ganske mye.

Heldigvis er Samurai Academy: Paws of Fury ikke en lat spilladaptasjon av en tre år gammel animasjonsfilm, men dessverre er resultatet litt for rotete, og det er gjort noen uheldige valg når det gjelder spillopplevelsen. Det er god variasjon, takket være de tre forskjellige spillmekanikkene, men det kan bare anbefales til fans av Paws of Fury -filmen, og selv da bare fordi spillet selges til en veldig rimelig pris.