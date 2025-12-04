Samurai-action i verdensrommet utgjør Chaos Manufacturings debutspill SOL Shogunate

Chaos Manufacturing, et uavhengig spillstudio grunnlagt av erfarne spillutviklere (Riot, Blizzard, CD Projekt Red, Guerrilla, Respawn, Treyarch, ZeniMax, , og ) og filmveteraner (som blant annet har deltatt i postproduksjonen av The Matrix, Avengers og Pacific Rim), har presentert sitt første prosjekt, en samurai-romopera under navnet SOL Shogunate, under dagens PC Gaming Show: Most Wanted.

SOL Shogunate er en spektakulær alternativ fremtid der science fiction og erobring av verdensrommet flettes sammen med Japans dypt rotfestede føydale tradisjon, der bushido betyr alt. Vi får følge Yuzuki, den eneste overlevende fra en samuraiklan som ble massakrert av en rivaliserende klan, og som etter å ha levd som ronin en stund, begynner et hevntokt gjennom den futuristiske metropolen Månen.

Etter hvert som historien skrider frem, vil kampevner låses opp, både med våpen og "elementære energier" i forskjellige kombinasjoner som lar deg tilpasse strategien din for tøffere sjefskamper. Som studioet utdypet i en pressemelding, vil hver bosskamp bli satt til en temasang i samarbeid med forskjellige japanske rockeband, og "designet for å se ut som en brutalt koreografert musikkvideo".

"Med SOL Shogunate ønsker vi å gi liv til vår visjon om den første samurai 'space opera': et sci-fi-univers som hyller majesteten i det føydale Japan og kombinerer flytende kamp, opptog og intens historiefortelling," forklarer Guy Costantini, administrerende direktør i Chaos Manufacturing. "Vi har forsøkt å forene kamp, historie og musikk i en opplevelse som vi håper spillerne vil synes er spennende, emosjonell og uforglemmelig."

For øyeblikket er det bare bekreftet at det kommer til PC via Steam, og vi har ikke noe bekreftet utgivelsesvindu, men du kan sjekke ut kunngjøringstraileren, hovedkunstverket og de første skjermbildene av SOL Shogunate nedenfor.