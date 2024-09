Samurai-dramaet 11 rebeller åpner filmfestivalen i Tokyo

Årets Tokyo International Film Festival er i full gang med å sette sammen sitt program, og har valgt ut en passende åpningsfilm.

Filmen er regissert av Shiraishi Kazuya og er basert på et manus av den legendariske Kasahara Kazuo. 11 Rebels følger en gruppe samuraier under krigen på Boshin, der de kjemper mot umulige odds for å forsvare en festning.

Festivalens programsjef, Shozo Ichiyama, sa: "Denne filmen viderefører tradisjonen med ensembledramaer som Toei (studioet som produserer 11 Rebels) en gang utmerket seg med, og viser frem de beste produksjonsverdiene i moderne japansk film i alle aspekter, fra actionsekvenser til scenografi.

"Det er også viktig at den retter søkelyset mot mennesker som har blitt satt til side opp gjennom historien."

11 Rebels har allerede sikret seg distribusjon i Nord-Amerika, der man håper at filmen vil kunne dra nytte av den nylige suksessen til FXs Shogun (takk, THR).