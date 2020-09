Du ser på Annonser

Det nydelige våpenbaserte fightingspillet Samurai Shodown kommer til Xbox Series X og S senere i år, dette ble avslørt med en kort teaser. Teaseren, som du kan se nedenfor, avslørte ikke noe mer enn det, så vi kan bare spekulere på hva slags forbedringer det byr på, og om det inkluderer alt av DLC eller ikke.

"The Xbox Series X|S is Microsoft's most innovative and cutting-edge next-gen console which is ramping up to hit the market soon, and I couldn't be more excited to be a part of its massive presence in the gaming community." sier produsent Yasauyuki Oda.

Kommer du til å spille dette på nestegenerasjons Xbox?