Samurai Warriors-serien har allerede nådd sin femte del. Basert på virkelige historiske hendelser bruker spillserien disse for å skape fartsfylt action og spennende karakterutvikling. Den femte samuraikrigen fokuserer på historien til en av de mest berømte heltene i japansk historie, Oda Nobunaga.

De som har spilt andre Musou-spill tidligere vil sannsynligvis føle seg hjemme fra starten av Samurai Warriors 5, da lite av sjangeren har endret seg underveis. Det er fortsatt hundrevis av fiender på kartet som må håndteres ved hjelp av et grunnleggende enkelt, men også passende taktisk kampsystem. De grunnleggende kombinasjonen ligger bak to knapper, men i tillegg har hver karakter sitt eget spesielle angrep, i tillegg til et hyperangrep og en karakterspesifikk Ultimate Skill som er et friskt pust for systemet.

Hyperangrep er en praktisk funksjon, ettersom den lar deg forflytte deg lange avstander over kartet mens du pisker fiender ved hestens føtter. Ultimate Skills er den mest brukte av de nye funksjonene, hvor hver karakter har fire spor som kan aktiveres. Disse ferdighetene spenner fra kraftigere angrep til økt hastighet, og til og med fylling av spesialmåleren, for eksempel. Ferdighetene brukes konstant fra begynnelsen av, og diversifiserer det tradisjonelle monotone kampsystemet en god del.

Hester er den desidert mest ubrukelige funksjonen i spillet. Selv om en hest kommer seg raskere fra A til B er det veldig sjelden behov for en i det hele tatt, og jeg tok meg selv i å ditche hesten min til fordel for å angripe til fots.

Samurai Warriors 5 er bygget på to spillmoduser. Musou forteller historien om Nobunaga ett slag om gangen, mens en annen spillmodus, Citadel Mode, bygger et slott og samler materialer fra korte utfordringsoppdrag. Historien er interessant og engasjerende, selv om gjenfortellingen av de faktiske hendelsene virkelig er overdrevet noen steder. Siden lasteskjermene til og med forteller sanne historier om karakterene, føles noen av disse plottendringene (til fordel for mer drama) litt dumme. Tross det er Musou-modusen ganske underholdende å spille i korte økter.

Citadel Mode er irriterende simpelt sammenliknet med for eksempel et eventyr på kartet over Hyrule Warriros. På den annen side blir ikke spillformatet kjedelig like fort som historien, siden oppgavene er korte møter med fiender som varer noen minutter, og belønningen for disse er generelt bedre enn hva historien tilbyr.

Omega Force har investert godt i utseendet på spillet denne gangen, og Samurai Warriors 5 er virkelig det vakreste Warriors-spillet så langt. Viktigst av alt, i det minste når det ble spilt på Xbox Series X, føltes det visuelle bra hele tiden, selv om bokstavelig talt fire hundre fiender er stappet på skjermen på en gang. Den generelle grafikken skriker imidlertid ikke helt ut den nye generasjonen, og dette påvirker underholdningsverdien til spillet overraskende mye. Så det blir interessant å se om Omega Force bestemmer seg for å oppgradere det allerede pene spillet til å se enda bedre ut på et senere tidspunkt.

Samurai Warriors 5 er en ganske grunnleggende Musou-opplevelse som ikke endrer formelen mye. Etter å ha spilt flere Warriors-spill er gjenkjennligheten både en god og dårlig ting. Gameplayet er fortsatt underholdende og vanedannende, men kan bli kjedelig i lengre økter. Når det gjelder den generelle presentasjonen er Samurai Warriors 5 et fint Musou-spill, selv hvis bare historien er av interesse. Spillet er solid, innholdet er nok til flere titalls timers spilletid, og det er ganske pent. Det er vanskelig å virkelig kritisere en slik høykvalitets produksjon.