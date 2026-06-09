San Antonio Spurs holder NBA-finalen i live med sin første seier mot NY Knicks

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San Antonio Spurs har svart på sitt første dobbelte nederlag på hjemmebane i NBA-finalen med en knapp borteseier, og slo New York Knicks 115-111 i en spennende kamp der Knicks klarte å komme tilbake i andre kvart: Knicks scoret 42 poeng mot Spurs' 24 i andre kvartal, og ledet 64-57 ved halvtid.

Men Spurs overvant underskuddet i andre halvdel av kampen, scoret 15 poeng i de første åtte angrepene og tok tilbake ledelsen. Victor Wembanyama forbedret statistikken sin fra de to foregående kampene, med 32 poeng, 8 returer og 6 assist, noe som fikk fansen til å glemme feilen som førte til tapet i kamp 2.

Nå står serien 2-1, og Spurs er sikret minst en kamp 5 som skal spilles hjemme. Kamp 4 spilles på onsdag (torsdag kl. 02.30 CEST i Europa), men denne gangen uten Donald Trump i Madison Square Garden.