San Antonio Spurs og Wembanyama lider overraskende nederlag i NBA Conference Semifinals

NBA Conference-semifinalene bød på den første overraskelsen, etter at San Antonio Spurs, som ble sett på som en av favorittene til tittelen sammen med Oklahoma City Thunder, tapte 102-104 i sin første hjemmekamp mot Minnesota Timberwolves, Minnesotas Anthony Edwards kom tilbake fra benken til tross for at han pådro seg en skade 25. april, en beinskade i venstre kne som skulle holde ham ute i flere uker, men han scoret likevel 11 av Timberwolves' 19 første poeng i fjerde quarter.

San Antonio har fortsatt hjemmebanefordel og spiller kamp 2 hjemme på onsdag, før de drar til Minneapolis for kamp 3 og 4 på fredag og søndag. Konferansesemifinalene spilles også i best av sju kamper, og vinneren av duellen mellom Spurs og Timberwolves møter Los Angeles Lakers eller Oklahoma City Thunder, som innleder sin serie i natt (tirsdag kl. 14.30 norsk tid).

Mandag kveld ble også den første kampen i øst-semifinalen mellom New York Knicks og Philadelphia 76ers spilt, der Knicks slo 76ers 137-98. Philadelphia-laget viste tegn til utmattelse etter å ha slått ut sine gamle rivaler Boston Celtics i sluttspillet forrige helg i kamp 7.