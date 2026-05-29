San Antonio Spurs og Wemby tar SGA og Thunder til kamp 7 denne helgen

NBA Western Conference-finalen mellom Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs forlenges til kamp 7, etter at San Antonio Spurs slo Oklahoma City Thunder 118-91 i kamp 6. Stjernen Victor Wembanyama scoret 28 poeng, 22 poeng i pausen, da kampens skjebne stort sett var avgjort.

Denne enormt underholdende sluttspillserien, der hvert lag klarte å vinne en gang på bortebane, vil bli avgjort i Oklahoma, til fordel for Thunder, som nok en gang var det best seedede laget med de beste resultatene i den ordinære sesongen. Shai Gilgeous-Alexander, MVP, mot Victor Wembanyama, sesongens beste defensive spiller, er allerede en av de beste rivaliseringene i NBA.

Kamp 7 i Western Conference-finalen spilles på lørdag (søndag 31. mai kl. 02.00 CEST, 01.00 BST), og vil avgjøre hvem som møter New York Knicks i NBA-finalen. Knicks slo Cleveland Cavaliers 4-0 i den østlige finalen, men på papiret er et av lagene i vest storfavoritt til å vinne NBA-ringen i år...