San Antonio Spurs slår Oklahoma City Thunder og når sin første NBA-finale siden 2014

Stor kveld for Victor Wembanyama: Noen timer etter at Paris Saint-Germain vant Champions League, hjalp den 22 år gamle franskmannen, som er supporter av den parisiske klubben, sitt NBA-lag San Antonio Spurs med å detronisere mesterne Oklahoma City Thunder og nå NBA-finalen mot New York Knicks.

Sluttspillserien mellom Thunder og Spurs har vært svært underholdende, og gikk inn i kamp 7, der et inspirert gjestende lag overvant det lokale laget. San Antonio Spurs slo Oklahoma City Thunder 111-103, og Wembanyama scoret 22 poeng, langt fra de 35 poengene til NBA MVP Shai Gilgeous-Alexander, men en god kollektiv innsats bidro til at Spurs alltid var i tet, selv om det ikke var med mye og kampen var jevnspilt til siste slutt.

San Antonio Spurs skal spille sin første NBA-finale siden 2014, da Spurs slo Miami Heat 4-1. Spurs har vunnet NBA-ringen fem ganger allerede (1999, 2003, 2005, 2007 og 2014), mens Knicks bare har vunnet den to ganger i 1970 og 1973, og sist de nådde finalen var i 1999, da de ble slått av Spurs.