San Diego Comic-Con Málaga 2026 får Stargate SG-1- og MacGyver-stjernen Richard Dean Anderson som spesialgjest

Selv om arrangørene har vært åpne om dette helt siden slutten av den første utgaven, er billettene til San Diego Comic-Con Málaga dyrere i år, med et endagspass for en voksen som koster 84,80 euro. Dette, kombinert med en generell motvilje etter den kontroversielle første utgaven - der lange køer og kvelende varme sto i sentrum - bidrar ikke til å øke salget i år.

I skrivende stund er det fortsatt billetter å få til alle de fire dagene av arrangementet, som går av stabelen fra 1. til 4. oktober på FYCMA. Arrangørene, som også har byttet ut ledelsen, kommer imidlertid med en første bølge av kunngjøringer og bekreftelser av spesielle gjester som skal delta på arrangementet, som Michael Rooker, John Romita Jr., Sean Astin (og Elijah Wood, det kan vi bekrefte nå), Iñaki Godoy, og nå også TV-stjernen Richard Dean Anderson. Anderson er best kjent for sin legendariske rolle som MacGyver i TV-serien med samme navn, og er det siste navnet som er bekreftet til den spanske popkulturbegivenheten.

