San Diego Comic-Con Málaga 2026 kunngjør datoer, utvidelse og forbedringer

San Diego Comic-Con Málaga er allerede i gang med å forberede sin andre utgave. Det skjer etter det første arrangementet i september i fjor, som tiltrakk seg rundt 100 000 deltakere og viste seg å være fabelaktig når det gjaldt fellesskapsånd, veldig bra når det gjaldt innhold og ganske kaotisk når det gjaldt organisering. Og nettopp løftet om en bedre organisering, med en ny ledelse i ryggen, er en av de få detaljene som så langt er kjent om arrangementet.

Men akkurat i morges har San Diego Comic-Con Málaga 2026 blitt offisielt avduket.

Arrangementet introduserte først David Glanzer, som var til stede i fjor, og representerte SDCC International-merket som leder for kommunikasjon og strategi. Han snakket om "et arrangement som var nytt for Spania og Europa", og sa at de var imponert over resultatet og menneskene i Andalucia, og lovet "enda bedre opplevelser" i år.

Fernando Piquer, den nye direktøren for SDCCM, gikk deretter på scenen for å takke fans og arrangører, før han fortsatte med å erkjenne feil :

"I fjor lærte vi noen veldig konkrete ting, og jeg vil gjøre dette klart: Det var ting som ikke gikk som vi hadde håpet, og fra og med i år tar jeg ansvar for det (...) Jeg takker dere for at dere har stilt høye krav til oss."

Deretter kunngjorde han: San Diego Comic-Con Málaga vil finne sted fra 1. til 4. oktober 2026.

Piquer beskrev deretter en utvidelse av utstillerområdet med en ny hall på 9000 kvadratmeter, med mål om å doble fjorårets utstillingsareal. På samme måte vil Artists Alley også flytte ut av Hall H for å få sin egen utvidede midlertidige plass "for å gi kunstnerne en bedre opplevelse".

På samme måte vil Gaming Plaza (videospillområdet) også flytte ut av utstillingshallen og få en egen sone med egne innganger for å gjøre det "mer flytende og ryddig". Slik at "køene, jeg måtte nevne dem, er mer ordnede. Men jeg advarer deg: det vil være noen køer" (for de mest ettertraktede stjernene). Og så røper han et fornavn: Simon Bisley (Lobo) kommer på SDCCM 2026, for du må stå i kø for å få autografen hans.

Til slutt annonserer Piquer et forbedret cateringtilbud, mer omfattende og rimeligere for fansen. "Vi vil at fansen skal gå hjem og si: Dette vil jeg oppleve igjen neste år"

Datoer for salg av billetter og akkreditering vil bli kunngjort veldig snart. Deltakere på den første utgaven i 2025 vil ha prioritet.

