San Diego Comic-Con Málaga 2026 kunngjør datoer, utvidelse og forbedringer
Arrangørene har offentliggjort planene for den andre utgaven, etter de sterke kontrastene fra den første. Nå er en offisiell dato kunngjort, og den første gjesten er bekreftet.
San Diego Comic-Con Málaga er allerede i gang med å forberede sin andre utgave. Det skjer etter det første arrangementet i september i fjor, som tiltrakk seg rundt 100 000 deltakere og viste seg å være fabelaktig når det gjaldt fellesskapsånd, veldig bra når det gjaldt innhold og ganske kaotisk når det gjaldt organisering. Og nettopp løftet om en bedre organisering, med en ny ledelse i ryggen, er en av de få detaljene som så langt er kjent om arrangementet.
San Diego Comic-Con Málaga 2026 har blitt offisielt avduket.
Arrangementet introduserte først David Glanzer, som var til stede i fjor, og representerte SDCC International-merket som leder for kommunikasjon og strategi. Han snakket om "et arrangement som var nytt for Spania og Europa", og sa at de var imponert over resultatet og menneskene i Andalucia, og lovet "enda bedre opplevelser" i år.
Fernando Piquer, den nye direktøren for SDCCM, gikk deretter på scenen for å takke fans og arrangører, før han fortsatte med å erkjenne feil :
"I fjor lærte vi noen veldig konkrete ting, og jeg vil gjøre dette klart: Det var ting som ikke gikk som vi hadde håpet, og fra og med i år tar jeg ansvar for det (...) Jeg takker dere for at dere har stilt høye krav til oss."
Deretter kunngjorde han: San Diego Comic-Con Málaga vil finne sted fra 1. til 4. oktober 2026.
Piquer beskrev deretter en utvidelse av utstillerområdet med en ny hall på 9000 kvadratmeter, med mål om å doble fjorårets utstillingsareal. På samme måte vil Artists Alley også flytte ut av Hall H for å få sin egen utvidede midlertidige plass "for å gi kunstnerne en bedre opplevelse".
På samme måte vil Gaming Plaza (videospillområdet) også flytte ut av utstillingshallen og få en egen sone med egne innganger for å gjøre det "mer flytende og ryddig". Slik at "køene, jeg måtte nevne dem, er mer ordnede. Men jeg advarer deg: det vil være noen køer" (for de mest ettertraktede stjernene). Og så røper han et fornavn: Simon Bisley (Lobo) kommer på SDCCM 2026, for du må stå i kø for å få autografen hans.
Til slutt annonserer Piquer et forbedret cateringtilbud, mer omfattende og rimeligere for fansen. "Vi vil at fansen skal gå hjem og si: Dette vil jeg oppleve igjen neste år"
Datoer for salg av billetter og akkreditering vil bli kunngjort veldig snart. Deltakere på den første utgaven i 2025 vil ha prioritet.
Hva er dine forventninger til SDCCM 2026?