San Diego Comic-Con Málaga 2026 offentliggjør det endelige programmet tre uker før arrangementet

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San Diego Comic-Con Málaga 2026 går inn i sluttfasen før den andre utgaven, som finner sted fra 1. til 4. oktober. I morges presenterte arrangørene konvensjonens komplette program på MAM (Automobile and Fashion Museum), og la frem hva fansen kan forvente når et av Europas mest etterlengtede popkulturarrangementer vender tilbake om bare tre uker.

Gamereactor var til stede under presentasjonen, og akkurat som vi gjorde med vår omfattende SDCCM-dekning i fjor, skal vi nok en gang gi deg alt du trenger å vite om messen.

Arrangementsdirektør Fernando Piquer og kommunikasjonssjef Elisa López åpnet presentasjonen med å avduke SDCCM 2026s andre offisielle plakat, laget av den kjente kunstneren John Romita Jr., hvis deltakelse allerede ble kunngjort i juli. Som innbyggerne i Málaga umiddelbart vil kjenne igjen, viser illustrasjonen et av tårnene – vel, det eneste ferdigstilte – på «La Manquita», katedralen i Málaga, med to av kunstnerens mest kjente superhelter ved siden av. Piquer oppfordret tegneseriefans til å finne ut nøyaktig hvem de er.

Den ferdige illustrasjonen ser slik ut:

Den andre SDCCM 2026-plakaten, laget av John Romita Jr. og viet til «La Manquita».

Piquer gikk deretter videre til konferansens program, paneldiskusjoner og gjester. På videospillsiden fremhevet han nok en gang tilstedeværelsen av Akira Yamaoka, best kjent for sitt arbeid med «Silent Hill», og Dave Jones, skaperen av «Lemmings» og «GTA». Miniatyrer og samleobjekter vil bli representert av Ángel Giráldez, mens Jeremy Crawford kommer tilbake for bordrollespillprogrammet. Yoichi Takahashi, skaperen av Captain Tsubasa, skal i sin tur lede en workshop i form av en live tegnesesjon.

Et av de største panelene som er kunngjort for messen, vil samle Karl Urban og Aya Cash, hvor Cash – som spilte Stormfront i The Boys – ble bekreftet under dagens presentasjon. Panelet deres finner sted torsdag kl. 14.30 i den enorme Hall M og vil bli ledet av Ali Plumb.

Elijah Wood og Sean Astin vil være hovedattraksjonen i en annen stor sesjon på søndag kl. 16.15, som markerer 25-årsjubileet for den første filmen der publikum fikk se dem som Frodo og Sam.

«One Piece» vil også være godt representert. Piquer understreket at Iñaki Godoy, som spiller Luffy i Netflix’ live-action-filmatisering, sjelden deltar på konvensjoner, men at han vil tilbringe to dager i Málaga. Hans panel i Hall M er planlagt til fredag kl. 12.30, hvor han vil få selskap av Taz Skylar, som spiller Sanji, og regissør Lukas Ettlin.

Deltakelsen til Anthony Forrest, som Star Wars-fans husker for å ha spilt en imperial stormtrooper i Episode IV, vil være viet utelukkende til veldedige formål. Hans opptreden vil fullføre konvensjonens bredere Star Wars-tilstedeværelse, som også vil omfatte 501st Legion og Natasha Liu Bordizzo, som spiller Sabine Wren i Ahsoka.

Robin Ronlan, president for San Diego Comic-Con International, deltok også under arrangementet gjennom en forhåndsinnspilt hilsen. Hun takket SDCCM-teamet for innsatsen, fremhevet betydningen av fellesskapet som bygges opp rundt arrangementet i Málaga og roste vertsbyens skjønnhet. Ronlan lovet også at hun selv ville være til stede for å møte fans om noen uker.

Málagas ordfører Francisco de la Torre avsluttet presentasjonen med å snakke om innsatsen i det han beskrev som «en åpen by». Han pekte også på Málagas Polo Digital som det han ser på som Spanias tredje største sentrum for videospill etter Barcelona og Madrid, før han spådde nok en stor suksess for den andre utgaven av SDCCM.

Etter innleggene fra sponsorene ble presentasjonen avsluttet, og dermed er hele programmet nå klart før San Diego Comic-Con Málaga 2026 vender tilbake 1.–4. oktober.