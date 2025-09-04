San Diego Comic-Con Malaga avslører Arnold Schwarzenegger som en stor gjestestjerne

HQ

San Diego Comic-Con Malaga ble offisielt presentert i mars i fjor, hvor man beskrev formålet og skisserte veikartet, men det var i morges i Madrid, bare tre uker før den første utgaven av Malaga-arrangementet, at man endelig presenterte det fullstendige programmet.

Etter at arrangørene hadde presentert seg, fortsatte Javier Barberá, administrerende direktør for San Diego Comic-Con Málaga, med en svært "heroisk" tale for å gi en forhåndsvisning av hva fans, deltakere og samarbeidspartnere kan forvente seg 25., 26., 27. og 28. september på FYCMA.

Som et nytt nøkkelfakta vil San Diego Comic-Con Málaga okkupere 82 000 kvadratmeter, for første gang 100% av messeområdets overflate. Fra de 45-60 000 personene som opprinnelig var estimert til den første utgaven i Europa, forsikrer de at med tanke på etterspørselen "langt over forventningene", som Barberá uttrykte det, er det allerede ventet ikke mindre enn 120 000 mennesker i løpet av de fire åpningsdagene. 45 000 mennesker vil kunne besøke auditoriene samtidig. Et nytt område kalt "Village" har økt sitteplasskapasiteten med 22 000 kvadratmeter, som omkranser den ytre omkretsen av FYCMA.

Men den fremmøtte pressen ville vite mer om talentene, om kunstnerne (tegneserieskapere, skuespillere, forfattere, utviklere) som fansen vil kunne se og møte på et arrangement med kongresspreg. Dagens store kunngjøring var Arnold Schwarzenegger (Terminator, Rambo, Total Recall, Predator) som æresgjest, "en stor internasjonal figur som vil hjelpe oss å feire popkulturen".

Andre kunngjøringer om den 11-vertikale innholdsagendaen, som opprettholder målet om 300 timer med aktiviteter for deltakerne, inkluderer :



Disney med premiere på Tron: Ares og Predator Badlands



Lucasfilm med den tredje sesongen av Star Wars Visions



C.B Cebulski, sjefredaktør for Marvel Comics



De allerede annonserte Jim Lee eller Jeph Loeb



Barberá har beklaget den sjenerte og intermitterende kommunikasjonen av dette innholdet til dags dato på grunn av organisasjonens kompleksitet, og forsikret at det fortsatt er kunngjøringer i sluttstrekningen. Den komplette agendaen for San Diego Comic-Con Málaga kan konsulteres på den offisielle nettsiden, selv om det ser ut til å være nede i skrivende stund.