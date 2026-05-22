San Diego Comic-Con Málaga bekrefter skaperen av Kaptein Tsubasa: Yoichi Takahashi

HQ

Da vi nylig rapporterte om bekreftelsen av Emily Rudds deltakelse på San Diego Comic-Con Málaga - skuespilleren som spiller Nami i Netflix' live-action-filmatisering av One Piece - antydet vi allerede at arrangørene så ut til å øke tempoet i kunngjøringer av store navn til årets arrangement.

Og i dag ser det ut til at det er generell enighet om at listen over bekreftede gjester nettopp har blitt økt et hakk, for i år vil SDCCM 2026 ønske mangalegenden og skaperen av Kaptein Tsubasa, Yoichi Takahashi, velkommen. Mangakaen og skaperen av fotballuniverset vil delta på messen i alle fire dagene. Det betyr at uansett hvilken endagsbillett du kjøper, får du sjansen til å møte mesteren.

Er Yoichi Takahashi grunn nok til å oppmuntre deg til å bekrefte din deltakelse på San Diego Comic-Con i Málaga? Husk at du kan kjøpe billetter allerede nå på nettsiden.