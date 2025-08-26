San Diego Comic-Con Málaga får fart med mange bekreftelser fra involverte personligheter og selskaper

HQ

Fra 25. til 28. september, som merkelig nok sammenfaller med datoene for Tokyo Game Show i Japan, vil Malaga være vertskap for en utgave av San Diego Comic-Con, den første gangen i historien den har blitt holdt utenfor USA. Forventningene er høye når datoen nærmer seg i den spanske kystbyen, og vi har allerede bekreftet noen viktige navn som vil delta, for eksempel Jim Lee, Óscar Giménez og Peach Momoko.

Nå har de ansvarlige for arrangementet gitt en ny sprengning av navn på selskaper og personligheter som er bekreftet for SDCC2025 i Malaga, og det er noe for enhver smak, spesielt for fans av TV-serier og videospill, selv om det også påvirker fans av tegneserier og gotisk litteratur.

Hvorfor sier vi disse? Vel, fordi rollebesetningen til The Walking Dead: Daryl Dixon, AMCs originale serie avledet fra Robert Kirkmans tegneserie, vil ha et spesielt panel dedikert til serien. Til stede vil være stjernene Norman Reedus og Mellisa McBride, i tillegg til andre tilbakevendende skuespillere som David Zabel, Dan Percival, Alexandra Masangkay, Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Hugo Arbués og Candela Saitta.

Fortsetter vi med TV-serier og elskere av gotisk litteratur, vil også adaptasjonen av Anne Rices udødelige univers (Intervju med vampyren, Vampyren Lestat, De fordømtes dronning) få tilfredsstilt sin tørst etter nyheter (og blod) med den kommende serien Talamasca: The Secret Order, Nicholas Denton, Mark Lafferty og John Lee Hancock.

Gamereactor vil delta som en offisiell mediepartner for arrangementet, og vi vil prøve å sette mikrofonen foran alle disse artistene for å gi dem til deg i eksklusive intervjuer.

Bandai Namco og Nintendo, de viktigste bekreftelsene fra videospillindustrien på SDCC 2025 i Malaga

Selvfølgelig kan vi ikke avslutte uten å nevne den stadig mer fremtredende rollen som videospill spiller i popkulturen og derfor i arrangementer som San Diego Comic-Con. Bandai Namco og Nintendo vil delta offisielt, antagelig med sine siste utgivelser klare for testing på konsoller, samt noen fremtidige overraskelser.

Dette gjelder spesielt for Nintendo, som ryktes å sende en ny Nintendo Direct i midten av september, og som kan ha detaljer og utgivelsesdatoer for spill som Metroid Prime 4: Beyond. Vil Samus' neste eventyr med Kirby Air Riders og Pokémon Legends: Z-A dukke opp på Malaga-arrangementet, håper vi å finne det ut veldig snart.