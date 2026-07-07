San Diego Comic-Con Málaga kunngjør en omfattende liste over gjester og samarbeidspartnere for 2026-utgaven

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San Diego Comic-Con Málaga (andre utgave, 1.–4. oktober 2026) har nettopp kunngjort på arrangementets «Panel Cero»-scene en rekke nye gjester som kommer i tillegg til tidligere kunngjøringer, som Iñaki Godoy og Elijah Wood.

Fernando Piquer, daglig leder for arrangementet i denne andre utgaven, har også bekreftet at BBC-journalisten Ali Plumb skal lede noen av panelene, og har avslørt følgende navn:



Karl Urban (The Boys, Mortal Kombat)

Richard Dean Anderson (MacGyver)

Sean Astin (Ringenes herre)

Manu Bennett (Spartacus)

Stefano Caselli (The Amazing Spider-Man)

Yingjue Linda Chen (Trollhunters)

Natasha Liu Bordizzo (Ahsoka)

Jake Busey (Starship Troopers)

Carmen Carnero (Captain Marvel)

Mingjue Helen Chen (K-Pop Demon Hunters)

Chris Condon (That Texas Blood)

Jeremy Crawford (Dungeons & Dragons)

Dan Fogler (Fantastiske dyr og hvor de finnes)

Denise Gough (Andor)

John DiMaggio (Futurama)

Lukas Ettlin (One Piece)

Iñaki Godoy (One Piece)

Michael Golden (The 'Nam)

Sean Gunn (Guardians of the Galaxy)

Reiner Knizia (Lost Cities)

Juanjo Guarnido (Blacksad)

Phillip Kennedy Johnson (Action Comics)

Michael Ironside (Total Recall)

Jorge Jiménez (Batman)

Dave Jones (Lemmings, GTA)

Christopher Lambert (Highlander)

Pepe Larraz (House of X)

Álvaro Martínez Bueno (The Nice House on the Lake)

David Messina (Star Trek)

Dina Meyer (Starship Troopers)

Jason Lee (My Name Is Earl)

Rick Leonardi (Spider-Man 2099)

Laia López (Strawberry Moon)

Pat Mills (2000 AD)

Dan Mora (Batman/Superman: World's Finest)

Kristian Nairn (Game of Thrones)

Pascu og Rodri (Destripando la Historia)

John Romita Jr. (The Amazing Spider-Man)

Michael Rooker (Guardians of the Galaxy)

Denise Richards (Starship Troopers)

Kevin Sussman (The Big Bang Theory)

Yoshihiro Ueda (Dragon Ball Z)

Casper Van Dien (Starship Troopers)

Michael Walsh (The Silver Coin)

Shin'ichirō Watanabe (Cowboy Bebop)

Deborah Ann Woll (True Blood)

Akira Yamaoka (Silent Hill)

Kevin Smith (Clerks)

Mira Sorvino (Mighty Aphrodite)

Yoichi Takahashi (Captain Tsubasa)

Elijah Wood (Ringenes herre)



I tillegg har regissøren avduket den første offisielle plakaten for SDCCM 2nd Edition, designet av Mingjue Helen Chen, kjent for sitt arbeid med K-pop-serien Demon Hunters. Den erfarne kunstneren har jobbet med animasjon i 20 år, med prosjekter som spenner fra Big Hero 6 til Raya and the Last Dragon og Netflix’ nye Charlie and the Chocolate Factory. I illustrasjonen hun laget til messen, skapte hun karakterer som ikke eksisterte fra før, og forsøkte å gjenspeile Málagas arkitektur i bakgrunnen.

Panel Cero på San Diego Comic-Con Málaga.

Akira Yamaoka skal holde konsert på San Diego Comic-Con Málaga

Til slutt, under den spørsmål-og-svar-sesjonen, snakket direktøren med Gamereactor og avslørte mer om Gaming Plaza, videospillområdet og dets tematiske fokus. Den europeiske og spanske bransjen vil være bedre representert, og Piquer fremhevet dagens kunngjøring fra Dave Jones (Lemmings, GTA) og bekreftet overfor Gamereactor at Akira Yamaoka skal holde en konsert på SDCCM. Videre vil dette «sannsynligvis være den delen som får flest kunngjøringer i løpet av de neste seks ukene», med internasjonale navn som ennå ikke er bekreftet og paneldiskusjoner som for tiden organiseres sammen med ulike utgivere.

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