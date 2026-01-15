San Diego Comic-Con tillater ikke lenger generativ AI på sin kunstutstilling

HQ

San Diego Comic-Con, verdens største tegneseriemesse, vil ikke lenger tillate bruk av "kunst" generert av AI-modeller på sin kunstutstilling. Dette kommer etter reaksjoner på at konventet tidligere tillot bruk av AI-genererte kunstverk.

Som fanget av Culture Crave, nettstedet for San Diego Comic-Cons kunstutstilling har blitt stille oppdatert, og hevder nå at ingen kunstverk generert helt eller delvis gjennom en AI-modell vil være tillatt. Tidligere fortalte nettstedet leserne at de kunne ta med AI-genererte stykker, men de måtte merkes som ikke til salgs.

Dette markerer at et stort navn i messeverdenen velger bort kunstig intelligens. Enten du er tilhenger av AI-generert kunst eller ikke, er det tydelig at det er mange som heller vil se kunsten sin skapt av mennesker enn av en maskin. Etter hvert som vi fortsetter å se fremskritt innen kunstig intelligens, vil vi sannsynligvis også se flere definitive skillelinjer bli trukket opp, slik tilfellet er her.

Hvis du vil se flere Comic-Con-verk, deltok vi på Malagas San Diego Comic-Con i fjor, og møtte noen flotte mennesker.

HQ