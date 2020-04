San Diego Comic-Con 2020 offisielt avlyst

Det kommer ikke som noen overraskelse lenger når store messer som E3 og Gamescom annonserer at de avlyser eller utsetter opplegget for å begrense risikoen for coronasmitte, og nå har enda en messe måttet ta valget, og det er San Diego Comic-Con, som egentlig skulle bli avholdt den 22-25. juli.

Messa er blant de største for filmbransjen, hvor Marvel ofte løfter sløret for nye prosjekter, og hvor det generelt blir avslørt masser av nye spennende filmer og serier. Men sånn blir det ikke i år. I en meddelelse til IGN skriver arrangørerne følgende:

"Recognizing that countless attendees save and plan for its conventions each year, and how many exhibitors and stakeholders rely upon its events for a major portion of their livelihood, they had hoped to delay this decision in anticipation that COVID-19 concerns might lessen by summer. Continuous monitoring of health advisories and recent statements by the Governor of California have made it clear that it would not be safe to move forward with plans for this year."

Messa vender tilbake i juli neste år.