San Marino GP: Tider og hvordan du kan se MotoGP neste helg

MotoGP fortsetter denne helgen og flytter til San Marino, det lille landet midt i Italia, med mindre enn 35 000 innbyggere, på Misano World Circuit, som har arrangert San Marino Grand Prix siden 2007 (til tross for at banen ligger i Italia).

På denne banen vil Marc Márquez fortsette å samle poeng til sin syvende MotoGP-verdensmestertittel og niende sammenlagt, men han vil ikke bli kronet der, ettersom broren Álex Márquez vant Catalonias GP forrige helg og reduserte avstanden. I fjor vant Marc Márquez også i San Marino. Hvis Marc vinner i år (det ville være hans tredje seier på rad på denne banen), kan han bli mester i Japans GP den 28. september.

Tider for San Marino GP



Fri trening 1: Fredag 12. september, 10:45 CET, 9:45 BST



Fri trening 2: Fredag 12. september, 15:00 CET, 14:00 BST



Fri trening 3: Lørdag 13. september, 10:10 CET, 9:10 BST



Kvalifisering 1: Lørdag 13. september kl. 10:50 CET, 9:50 BST



Kvalifisering 2: Lørdag 13. september kl. 11:15 CET, 10:15 BST



Etter kvalifiseringen kjøres det to løp under San Marino GP 2025 :



Sprintløp (13 runder): Lørdag 13. september, kl. 15:00 CET, 14:00 BST



Race (27 runder): Søndag 14. september: 14:00 CET, 15:00 BST



Slik ser du MotoGP i 2025:

Nedenfor er en liste over de viktigste MotoGP-broadcasterne hvor du kan se San Marino GP og de resterende syv løpene i 2025-sesongen.



Østerrike: Sky, Servus TV



Belgia: RTBF, PlaySports



Bulgaria: Max Sport



Kroatia Sportklub



Kypros CytaVision



Danmark: 3Sport



Finland: Viaplay Viaplay



Frankrike Canal+



Tyskland: Sky Sky, DF1



Ungarn Arena 4



Italia Sky, Canale 8



Nederland Ziggo Sport, Nos



Norge Sport3



Spania DAZN



Sverige Sport1



Sveits SRF



STORBRITANNIA TNT Sports, Quest

