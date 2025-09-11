San Marino GP: Tider og hvordan du kan se MotoGP neste helg
San Marino GP har blitt dominert av Marc Márquez den siste tiden.
MotoGP fortsetter denne helgen og flytter til San Marino, det lille landet midt i Italia, med mindre enn 35 000 innbyggere, på Misano World Circuit, som har arrangert San Marino Grand Prix siden 2007 (til tross for at banen ligger i Italia).
På denne banen vil Marc Márquez fortsette å samle poeng til sin syvende MotoGP-verdensmestertittel og niende sammenlagt, men han vil ikke bli kronet der, ettersom broren Álex Márquez vant Catalonias GP forrige helg og reduserte avstanden. I fjor vant Marc Márquez også i San Marino. Hvis Marc vinner i år (det ville være hans tredje seier på rad på denne banen), kan han bli mester i Japans GP den 28. september.
Tider for San Marino GP
- Fri trening 1: Fredag 12. september, 10:45 CET, 9:45 BST
- Fri trening 2: Fredag 12. september, 15:00 CET, 14:00 BST
- Fri trening 3: Lørdag 13. september, 10:10 CET, 9:10 BST
- Kvalifisering 1: Lørdag 13. september kl. 10:50 CET, 9:50 BST
- Kvalifisering 2: Lørdag 13. september kl. 11:15 CET, 10:15 BST
Etter kvalifiseringen kjøres det to løp under San Marino GP 2025 :
- Sprintløp (13 runder): Lørdag 13. september, kl. 15:00 CET, 14:00 BST
- Race (27 runder): Søndag 14. september: 14:00 CET, 15:00 BST
Slik ser du MotoGP i 2025:
Nedenfor er en liste over de viktigste MotoGP-broadcasterne hvor du kan se San Marino GP og de resterende syv løpene i 2025-sesongen.
- Østerrike: Sky, Servus TV
- Belgia: RTBF, PlaySports
- Bulgaria: Max Sport
- Kroatia Sportklub
- Kypros CytaVision
- Danmark: 3Sport
- Finland: Viaplay Viaplay
- Frankrike Canal+
- Tyskland: Sky Sky, DF1
- Ungarn Arena 4
- Italia Sky, Canale 8
- Nederland Ziggo Sport, Nos
- Norge Sport3
- Spania DAZN
- Sverige Sport1
- Sveits SRF
- STORBRITANNIA TNT Sports, Quest