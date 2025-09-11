Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

San Marino GP: Tider og hvordan du kan se MotoGP neste helg

San Marino GP har blitt dominert av Marc Márquez den siste tiden.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

MotoGP fortsetter denne helgen og flytter til San Marino, det lille landet midt i Italia, med mindre enn 35 000 innbyggere, på Misano World Circuit, som har arrangert San Marino Grand Prix siden 2007 (til tross for at banen ligger i Italia).

På denne banen vil Marc Márquez fortsette å samle poeng til sin syvende MotoGP-verdensmestertittel og niende sammenlagt, men han vil ikke bli kronet der, ettersom broren Álex Márquez vant Catalonias GP forrige helg og reduserte avstanden. I fjor vant Marc Márquez også i San Marino. Hvis Marc vinner i år (det ville være hans tredje seier på rad på denne banen), kan han bli mester i Japans GP den 28. september.

Tider for San Marino GP


  • Fri trening 1: Fredag 12. september, 10:45 CET, 9:45 BST

  • Fri trening 2: Fredag 12. september, 15:00 CET, 14:00 BST

  • Fri trening 3: Lørdag 13. september, 10:10 CET, 9:10 BST

  • Kvalifisering 1: Lørdag 13. september kl. 10:50 CET, 9:50 BST

  • Kvalifisering 2: Lørdag 13. september kl. 11:15 CET, 10:15 BST

Etter kvalifiseringen kjøres det to løp under San Marino GP 2025 :


  • Sprintløp (13 runder): Lørdag 13. september, kl. 15:00 CET, 14:00 BST

  • Race (27 runder): Søndag 14. september: 14:00 CET, 15:00 BST

Slik ser du MotoGP i 2025:

Nedenfor er en liste over de viktigste MotoGP-broadcasterne hvor du kan se San Marino GP og de resterende syv løpene i 2025-sesongen.


  • Østerrike: Sky, Servus TV

  • Belgia: RTBF, PlaySports

  • Bulgaria: Max Sport

  • Kroatia Sportklub

  • Kypros CytaVision

  • Danmark: 3Sport

  • Finland: Viaplay Viaplay

  • Frankrike Canal+

  • Tyskland: Sky Sky, DF1

  • Ungarn Arena 4

  • Italia Sky, Canale 8

  • Nederland Ziggo Sport, Nos

  • Norge Sport3

  • Spania DAZN

  • Sverige Sport1

  • Sveits SRF

  • STORBRITANNIA TNT Sports, Quest

San Marino GP: Tider og hvordan du kan se MotoGP neste helg
VILTVART / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportMotoGP


Loading next content