San Sebastian filmfestival 2025: Edward Berger blir en del av konkurranseprogrammet

San Sebastian Film Festival 2025 har bekreftet nye tilskudd til sitt offisielle utvalg, med Edward Berger, James Vanderbilt og Claire Denis som skal konkurrere på den 73. utgaven av arrangementet.

Edward Bergers Ballad of a Small Player, med Colin Farrell, Tilda Swinton og Fala Chen i hovedrollene, vil konkurrere om Gullskallet. Filmatiseringen av Lawrence Osbornes roman følger en gambler på drift i Macao, og markerer Bergers tilbakekomst til San Sebastian etter Konklaven og hans Oscar-vinnende All Quiet on the Western Front.

James Vanderbilt kommer med Nuremberg, med Rami Malek som psykiateren Douglas Kelley og Russell Crowe som Hermann Göring, filmatisert etter Jack El-Hais bok The Nazi and the Psychiatrist.

Claire Denis er også tilbake med The Fence, en filmatisering av Bernard-Marie Koltès' skuespill, med Isaach de Bankolé, Matt Dillon og Mia McKenna-Bruce i en historie om koloniale spenninger og overlevelse.

Andre nylig annonserte kandidater inkluderer Dolores Fonzis Belén, Joachim Lafosses Six Days in Spring, Olmo Omerzus Ungrateful Beings og Xiaoyu Qins Her Heart Beats in Its Cage. De slutter seg til tidligere avslørte bidrag fra Agnieszka Holland, Alice Winocour, José Luis Guerin og Alberto Rodríguez.

Utenfor konkurranse vil Juliette Binoche presentere sin regidebut In-I in Motion, mens Junji Sakamotos Climbing for Life, om den banebrytende fjellklatreren Junko Tabei, også vil vises utenfor konkurranse. Den 73. filmfestivalen i San Sebastian, den mest fremtredende filmbegivenheten i den spansktalende verden, går av stabelen 19.-27. september.