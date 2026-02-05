Sánchez står fast mot teknologigiganter om forbud mot sosiale medier: "Vi lar oss ikke påvirke av tech-oligarker"

HQ

Spanias statsminister Pedro Sánchez har doblet planene om å begrense tilgangen til sosiale medier for mindreårige, og insisterer på at press fra mektige teknologigiganter ikke vil endre regjeringens kurs.

I en tale i Madrid torsdag anklaget Sánchez store plattformeiere for å bruke rekkevidden sin til å spre villedende fortellinger om Spanias lovforslag, som vil blokkere unge under 16 år fra å få tilgang til sosiale medier og holde ledere ansvarlige for hatefulle ytringer på tjenestene deres.

Uttalelsene kommer etter offentlig kritikk fra teknologiledere, deriblant X-eier Elon Musk og Telegram-grunnlegger Pavel Durov. Begge fordømte det spanske forslaget tidligere denne uken, og beskrev det som et overtramp som kan føre til økt overvåking og statlig kontroll over innhold på nettet. Med en referanse til El Quijote skrev Sánchez på X :

Sánchez avviste dette narrativet blankt, og hevdet at demokratiske institusjoner ikke må bøye seg for det han beskrev som algoritmestyrt makt konsentrert på noen få hender. Han pekte også på de nylige massemeldingene som ble sendt via sosiale plattformer, som bevis på hvorfor sterkere regulering er nødvendig.

Hans standpunkt er på linje med flere europeiske land som revurderer sosiale mediers rolle i det offentlige liv, særlig for yngre brukere. Australia gikk lenger enn noen annen vestlig nasjon sent i fjor ved å innføre et landsdekkende forbud for barn under 16 år, en beslutning som har blåst liv i den globale debatten igjen.

Den spanske regjeringen har fremstilt forbudet i seg selv som et bevis på problemet, og hevdet at plattformseiernes mulighet til å nå millioner av mennesker umiddelbart understreker behovet for klarere regler og større ansvarlighet...

