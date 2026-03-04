Sánchez trosser Trump etter trussel: "NEI TIL KRIG" eller "russisk rulett med millioner av menneskers skjebne"
Den spanske statsministeren sier at frykten for represalier ikke vil diktere utenrikspolitikken.
Statsminister Pedro Sánchez har slått fast at Spania nekter å støtte USAs angrep på Iran, og erklærer "nei til krig" etter at president Donald Trump har truet med å stanse all handel. Sánchez sa at Spania ikke ville være "medskyldig" i en økende konflikt i Midtøsten bare av frykt for represalier, og sammenlignet opptrappingen med å "spille russisk rulett med skjebnen til millioner av mennesker".
I går kritiserte Trump Madrid for å nekte USA tilgang til fellesdrevne militærbaser og for å avvise NATOs foreslåtte mål om å øke forsvarsutgiftene med 5 %. I en tale sammen med den tyske forbundskansleren Friedrich Merz kalte han Spania " uvennlig" og antydet at han hadde instruert tjenestemenn om å stanse handelsforhandlingene.
Sánchez påberopte seg Irak-invasjonen i 2003 som en advarsel mot å gjenta fortidens feilgrep, og hevdet at det å svare på "én ulovlighet med en annen" kan føre til langsiktig ustabilitet. Europakommisjonen støttet Spania og understreket at EUs handelspolitikk forhandles frem i fellesskap, og at medlemslandene står solidarisk sammen...
Som han sier på sosiale medier:
Verden, Europa og Spania har stått overfor dette kritiske øyeblikket før. I 2003 trakk noen få uansvarlige ledere oss inn i en ulovlig krig i Midtøsten som ikke førte til annet enn usikkerhet og smerte.
Vårt svar den gang må være vårt svar nå:
NEI til brudd på folkeretten.
NEI til illusjonen om at vi kan løse verdens problemer med bomber.
NEI til å gjenta fortidens feil.
NEI TIL KRIG.