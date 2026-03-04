Sánchez trosser Trump etter trussel: "NEI TIL KRIG" eller "russisk rulett med millioner av menneskers skjebne"

HQ

Statsminister Pedro Sánchez har slått fast at Spania nekter å støtte USAs angrep på Iran, og erklærer "nei til krig" etter at president Donald Trump har truet med å stanse all handel. Sánchez sa at Spania ikke ville være "medskyldig" i en økende konflikt i Midtøsten bare av frykt for represalier, og sammenlignet opptrappingen med å "spille russisk rulett med skjebnen til millioner av mennesker".

I går kritiserte Trump Madrid for å nekte USA tilgang til fellesdrevne militærbaser og for å avvise NATOs foreslåtte mål om å øke forsvarsutgiftene med 5 %. I en tale sammen med den tyske forbundskansleren Friedrich Merz kalte han Spania " uvennlig" og antydet at han hadde instruert tjenestemenn om å stanse handelsforhandlingene.

Sánchez påberopte seg Irak-invasjonen i 2003 som en advarsel mot å gjenta fortidens feilgrep, og hevdet at det å svare på "én ulovlighet med en annen" kan føre til langsiktig ustabilitet. Europakommisjonen støttet Spania og understreket at EUs handelspolitikk forhandles frem i fellesskap, og at medlemslandene står solidarisk sammen...

Som han sier på sosiale medier:

Verden, Europa og Spania har stått overfor dette kritiske øyeblikket før. I 2003 trakk noen få uansvarlige ledere oss inn i en ulovlig krig i Midtøsten som ikke førte til annet enn usikkerhet og smerte.

Vårt svar den gang må være vårt svar nå:

NEI til brudd på folkeretten.

NEI til illusjonen om at vi kan løse verdens problemer med bomber.

NEI til å gjenta fortidens feil.

NEI TIL KRIG.