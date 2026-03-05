Sánchez vil ikke hjelpe Trump, men vil hjelpe Europa: Spania sender krigsskip mot Kypros

HQ

Spania sender fregatten Cristóbal Colón (F-105) til Middelhavet for å bidra til å beskytte Kypros etter angrep knyttet til pro-iranske militser. Skipet skal operere sammen med den franske hangarskipsgruppen ledet av Charles de Gaulle (R91) og flere greske marinefartøyer.

Ifølge ABC er det spanske krigsskipet ansett som landets mest avanserte fregatt og vil fokusere på luftforsvar og beskyttelsesoppgaver i regionen. Spanske tjenestemenn sier at fregatten også kan bidra til evakuering av sivile hvis konflikten eskalerer.

Spania vil også utplassere påfyllingsskipet Cantabria (A-15) for å sørge for drivstoff og logistisk støtte når flåtegruppen seiler gjennom Cádizbukta. Dette skjer samtidig som Madrid nekter å støtte det amerikansk-israelske angrepet på Iran direkte, men fortsatt bidrar til sikkerhetsarbeidet i Europa og NATO...