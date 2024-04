Sand Land: Fire timer i Akira Toriyamas slående ørkenverden

HQ

Vann er blitt en sjeldenhet, verden er ødelagt, et brutalt diktatur har tatt over, folk sulter, og på toppen av det hele finnes det demoner i verden. Marerittaktig? Ikke i det hele tatt, for dette er i bunn og grunn en Akira Toriyama-serie, presentert i hans uforlignelige og svært sjarmerende stil - og Sand Land er intet unntak.

Stridsvognen din er et svært allsidig kjøretøy i Sand Land.

Den avdøde Dragon Ball-skaperen publiserte mangaen Sand Land for 24 år siden, og det var ikke før i 2023 at den ble omgjort til animefilm som foreløpig bare er utgitt i Japan (selv om du kan følge den splitter nye TV-serien på Disney+ fra nå av). Denne filmen fikk jeg æren av å se under et nylig Bandai Namco-arrangement for å bli bedre introdusert til denne mindre kjente Toriyama-verdenen.

Hovedpersonen er demonen Beelzebub, som etter eget utsagn er fenomenalt ond, men som i virkeligheten er en snill fyr som ser ut til å ville at alle skal være lykkelige. Problemet er bare at demoner ikke blir sett på med blide øyne av befolkningen i Sand Land, som i stor grad består av det nevnte kongelige diktaturet og fattige mennesker som kjemper for småpenger. En modig sheriff, Beelzebub og en figur som heter Thief drar likevel ut for å finne vann som de kan dele ut til folket. Vann er nemlig diktaturets måte å kontrollere folket på, så de er ikke glade for tanken på å miste sitt forhandlingskort takket være Beelzebubs innsats.

Spillet er tilsynelatende variert med mye å gjøre.

De viktigste kampene er kjøretøybaserte, og du kan utstyre dem som du vil.

I mangel av andre sammenligninger vil jeg si at Sand Land minner mest om det første Borderlands og Id Software første Rage. Jeg sikter ikke bare til den i utgangspunktet sandige og dystopiske verdenen, men også til det faktum at kjøretøy spiller en veldig stor rolle i spillet. Det er hovedsakelig i disse du kjemper mot motstanderne dine, utforsker den tilsynelatende enorme verdenen, og du kan også oppgradere dem på forskjellige måter med både våpen og egenskaper og selvfølgelig pimpe dem opp i alle mulige farger.

Et av de første kjøretøyene du kommer over er stridsvognen du sikkert har sett på flere bilder og trailere, og det var også det kjøretøyet jeg brukte mest da jeg fikk sjansen til å prøve det. Det er et allsidig, men noe tregt transportmiddel, men det ser ut til å være utmerket i kamp takket være den høye ildkraften. Hvis du vil forflytte deg over store avstander, kan imidlertid motorsykkelen være et bedre alternativ, og en hoppende mech er tilgjengelig for mer plattformlignende passasjer, mens en luftputebåt gjør susen på vann.

Takket være mechen din kan du også hoppe rundt i verden, noe som er praktisk hvis du vil til fjells.

Du har tilgang til alle kjøretøyene dine til enhver tid, og du kan bytte mellom dem ved hjelp av praktiske menyer som du får tilgang til via en radialmeny, som også brukes til å bruke ulike typer power-ups. Siden det er et rollespill, er det også nivåtrær for Beelzebub og hans følgesvenner, som ved første øyekast ikke så veldig interessante ut, og som tilsynelatende gir ganske små endringer som mer brukbar helse eller en ny kombinasjon. Imidlertid var omtrent halvparten av dem låst på dette tidspunktet av spillet, så det er en sjanse for at vi får positive overraskelser mot slutten. Det er tydelig at kjøretøyene er stjernen her, og det ser ut til å ha blitt lagt mye mer energi i å endre dem etter eget ønske.

Verden er spontant veldig stor, og enkelte seksjoner føltes litt for langdryge når man reiser fra punkt A til B - og noen ganger tilbake igjen, noe som i det minste delvis avhjelpes av hurtigreise. I løpet av de rundt fire timene jeg hadde til rådighet, var det heldigvis mest sideoppdrag (som å hjelpe en liten jente med å få synet tilbake via en syngende demon), kamp mot utallige monstre og muligheter til å snakke med verdens innbyggere og finne hemmeligheter.

Du får spille mye til fots, og vi fikk prøvd ut både kamp og sniking.

Jeg kom også til det jeg vil kalle et fangehull med Zelda-inspirerte vanngåter å løse og en boss å beseire i form av en gigantisk blekksprut. Sistnevnte bød på en underholdende kamp i klassisk retrostil, og med det mener jeg at den i utgangspunktet var utfordrende, helt til jeg overlistet alle triksene og dermed plutselig kunne angripe blekkspruten uten å ta skade. Kort sagt, slik bosser ofte var før i tiden, og det er noe jeg personlig liker.

Det er tilsynelatende rikelig med variasjon i spillet, og jeg rakk å tilbringe tid i fjellene med å hoppe rundt, delta i billøp, spille som dusørjeger, besøke en storby og prøve en stealth-seksjon ved å snike meg inn på en militærbase. Det er nok mye mer enn dette, og det virker sannsynlig at Sand Land blir et omfattende, variert og forseggjort eventyr.

Det er ikke bare ørken, til tross for navnet. Forest Land er et frodig grønt paradis.

Før jeg spilte Sand Land, var jeg imidlertid litt bekymret for at verdenen ville føles ensformig med tanke på at det bare er sand, sand og atter sand. Heldigvis dekker spillet mer enn Akira Toriyamas manga og har ekstra innhold (som Toriyama også var litt involvert i), noe som betyr at det også finnes andre verdener å utforske. Jeg fikk besøke den frodige og svært grønne Forest Land, som bød på en svært fargerik spillopplevelse.

Alt i alt satt jeg igjen etter fire timers spilling på Sand Land med en følelse av å ville ha mer. Jeg har syntes dette var interessant helt fra starten av, men etter å ha spilt det, vet jeg nå at det ser ut til å være et annerledes og underholdende actionrollespill som forhåpentligvis også kan være et fint farvel til den fantastiske Akira Toriyama.