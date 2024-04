Sand Land sin Battle Armor er et veldig allsidig verktøy

HQ

Et av de mange kjøretøyene som er tilgjengelige i det kommende Sand Land er Battle Armor. Det er i bunn og grunn en mech, men nøyaktig hva den kan gjøre er opp til deg, ettersom den kan tilpasses. I en ny trailer får vi en bedre titt på hva den har å by på, med masse gameplay.

Sand Land lanseres på PC, PlayStation og Xbox 26. april, og det er for øyeblikket en demo tilgjengelig hvis du vil prøve det. Vi har en ganske ny forhåndsvisning til deg. For to uker siden ble det også sluppet en helt ny animasjonsserie på Disney+ som forteller alt du bør vite om denne svært tørre, men også svært originale verdenen som en gang ble skapt av avdøde Akira Toriyama.