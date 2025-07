Sandbox Hytale har blitt kansellert etter 10 års utvikling, men mange fans organiserer seg for å prøve å redde det

HQ

Riot Games begynte utviklingen av sin egen sandkasse med store piksler i stil med mer etablerte giganter som Roblox og Minecraft for ti år siden. Hytale Prosjektet, som det heter, vakte stor oppsikt da det ble annonsert, helt til Riot kunngjorde at det ble kansellert, og la ned prosjektet og HyPixel games-studioet i samme slengen.

Nyheten kom som en bombe for det aktive fansamfunnet som hadde samlet seg gjennom årene, til det punktet at til og med studiosjef Simon Collins-Laflamme vurderte å kjøpe tilbake IP-en fra Riot for 25 millioner dollar. Ingenting fast, selvfølgelig, med mindre han kan få en overraskende ekstern investor til å dekke kostnadene.

Og han er ikke fremmed for bransjen: Eric "ConcernedApe" Barone, skaperen av Stardew Valley og den kommende Haunted CHocolatier. Barone tok til Hytales Discord-kanal for å si at han "ville være interessert" i å redde Hytale, men at han først måtte vite de fortsatt skjulte årsakene som førte til kanselleringen. På den annen side har den uavhengige skaperen forsikret at hans engasjement i prosjektet for å redde Hytale ville være hypotetisk, ettersom hans eneste oppgave nå er å gjøre fremskritt med Haunted Chocolatier.

Emneknaggen #SaveHyTale er på fremmarsj i sosiale medier, og selv om fremtiden ser mørk ut akkurat nå, kan man aldri si at man er helt død i dataspill.

