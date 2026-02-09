Sander Eitrem setter ny olympisk rekord og tar sitt første OL-gull

HQ

Sander Eitrem, 23 år gammel norsk hurtigløper på skøyter, slo ny OL-rekord med tre sekunder da han i sin OL-debut tok et nytt gull for Norge under de olympiske vinterlekene i Milano Cortina i 5000 meter hurtigløp på skøyter for menn.

Eitrem kom i mål på 6:03.95, mer enn tre sekunder raskere enn den tidligere olympiske rekorden, 6:08.84, satt av Sveriges Nils van der Poel i Beijing 2022. Den tsjekkiske skøyteløperen Metodej Jilek og den italienske skøyteløperen Riccardo Lorello tok sølv og bronse.

Eitrem var bare et stykke unna sin egen rekord, 5:58.52, verdensrekorden (og den første og eneste mannen som har brutt seksminuttersgrensen på 5000 meter) som han satte i januar i fjor under ISU Speed Skating World Cup i Salt Lake City. Men det var mer enn nok til å sette ny pers i vinter-OL, og gi Norge sin første medalje på 5000 meter for menn siden 1994.

Bare én dag tidligere tok hans landsmann Ragne Wiklund (25) sølv på kvinnenes 3000 meter. Så langt, på dag 3 av OL, leder Norge medaljetabellen med seks medaljer, inkludert tre gull, med Anna Odine Strøm i normalbakke for kvinner, Johannes Høsflot Klæbo (gull) og Martin Nyenget (bronse) på 20 km skiathlon for menn, og bronse til Heidi Weng på 20 km skiathlon for kvinner.