Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Sander Eitrem setter ny olympisk rekord og tar sitt første OL-gull

Norge leder for øyeblikket medaljetabellen med 6 medaljer, hvorav tre gull.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Sander Eitrem, 23 år gammel norsk hurtigløper på skøyter, slo ny OL-rekord med tre sekunder da han i sin OL-debut tok et nytt gull for Norge under de olympiske vinterlekene i Milano Cortina i 5000 meter hurtigløp på skøyter for menn.

Eitrem kom i mål på 6:03.95, mer enn tre sekunder raskere enn den tidligere olympiske rekorden, 6:08.84, satt av Sveriges Nils van der Poel i Beijing 2022. Den tsjekkiske skøyteløperen Metodej Jilek og den italienske skøyteløperen Riccardo Lorello tok sølv og bronse.

Eitrem var bare et stykke unna sin egen rekord, 5:58.52, verdensrekorden (og den første og eneste mannen som har brutt seksminuttersgrensen på 5000 meter) som han satte i januar i fjor under ISU Speed Skating World Cup i Salt Lake City. Men det var mer enn nok til å sette ny pers i vinter-OL, og gi Norge sin første medalje på 5000 meter for menn siden 1994.

Bare én dag tidligere tok hans landsmann Ragne Wiklund (25) sølv på kvinnenes 3000 meter. Så langt, på dag 3 av OL, leder Norge medaljetabellen med seks medaljer, inkludert tre gull, med Anna Odine Strøm i normalbakke for kvinner, Johannes Høsflot Klæbo (gull) og Martin Nyenget (bronse) på 20 km skiathlon for menn, og bronse til Heidi Weng på 20 km skiathlon for kvinner.

Sander Eitrem setter ny olympisk rekord og tar sitt første OL-gull
Orange Pictures / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportDe olympiske vinterleker


Loading next content