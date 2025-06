Bernie Sanders slår alarm over Trumps maktbruk i Los Angeles

HQ

Siste nytt om USA . Bernie Sanders har advart om at USA er på vei mot autoritære tilstander etter Donald Trumps beslutning om å utplassere nasjonalgarden i Los Angeles uten statlig eller lokal godkjenning.

"Vi har en president som beveger dette landet raskt mot autoritære tilstander... Så vidt jeg forstår har ikke guvernøren i California og ordføreren i Los Angeles bedt om nasjonalgarden, men han mener at han har rett til å gjøre hva han vil."

Senatoren kritiserte søndag presidenten for å sette demokratiske normer til side og for å gå løs på kritikere, og oppfordret de republikanske lovgiverne til å handle før det er for sent. I mellomtiden fordømte myndighetene i California utplasseringen som et politisk overtramp.