Sandfall Interactive: Clair Obscur: Expedition 33 "er ikke slutten på franchisen"

Det er ingen tvil om at Clair Obscur: Expedition 33 er et av årets beste spill. Det har ikke bare sjarmert pressen, men også spillerne. Det har resultert i et enstemmig hyllet rollespill som flyr ut av hyllene.

Men hva skjer nå? Vel, utvikleren Sandfall Interactive har ikke lagt skjul på at DLC kan være på vei, og at de vurderer å gi det ut på Switch 2. Men på et eller annet tidspunkt må de gå videre, og hva skjer da? Vel, da ser det ut til at det er på tide med en oppfølger.

I et intervju med MrMattyPlays (takk, TheGamer) sier regissør Guillaume Broche at Expedition 33 bare er en historie i dette universet, og at serien heter Clair Obscur - og han legger ikke skjul på at dette ikke er slutten :

"Clair Obscur er seriens navn. Ekspedisjon 33 er en av historiene vi ønsker å fortelle i denne serien. Nøyaktig hvordan den kommer til å se ut og hvordan konseptet blir, er fortsatt for tidlig å kunngjøre, men det som er sikkert er at dette ikke er slutten på Clair Obscur-franchisen."

Vi vil selvfølgelig unngå Clair Obscur: Expedition 33 spoilere for alle som ikke har spilt det ennå (selv om du absolutt bør gjøre det; les anmeldelsen vår), men det vil sannsynligvis være en ganske frittstående historie, selv om det neste spillet deler det samme universet.

Hva er dine tanker om dette? Bør Sandfall Interactive skape noe helt nytt igjen neste gang, eller gleder du deg til å vende tilbake til deres unike verden?

