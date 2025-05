Sandfall Interactive: Det "ville ha tatt 25 år" å lage Clair Obscur: Expedition 33 med en stor utgiver

HQ

Det har vel ikke gått noen hus forbi at det franske rollespillet Clair Obscur: Expedition 33 har blitt en kjempesuksess som på mange måter (inkludert produksjonsverdiene) fullstendig overgår det mange giganter får til - til tross for at det er utviklet av et relativt lite studio.

Skjønt... skal vi tro Sandfall Interactive-sjef Guillame Broche, er det nesten feil å skrive "til tross for" mangelen på en pengesterk utgiver, og hevder at det snarere har vært en fordel. I et intervju med den franske influenceren Pouce Café sier han (transkribert av Mp1st) :

"Ja, helt klart. Prosjekter som dette - med nye IP-er, originale historier, helt originale karakterer - er supervanskelige å få gjennom i et stort selskap. Det er mange godkjenningstrinn, og generelt sett må du i store strukturer allerede ha bevist deg selv og være ganske høyt oppe i hierarkiet bare for å ha en sjanse til å pitche denne typen prosjekter."

Hvis han hadde gått mer tradisjonelt til verks, sier han, ville vi ha måttet vente mye lenger:

"Dette er den typen prosjekt som, hvis det hadde vært gjennomførbart, ville ha tatt meg 25 år før det ble realisert, og det har jeg ikke tålmodighet nok til."

Hva tenker du om det, er det alltid bedre å lene seg på et rikt forlag, eller er det fordeler med småskala og å pilotere et prosjekt hvor du vil uten at forlaget er involvert?