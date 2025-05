Sandfall Interactive utelukker ikke en Switch 2-utgivelse av Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Det har knapt gått en dag siden Clair Obscur: Expedition 33 ble utgitt uten at vi har hatt grunn til å vende tilbake til dette fantastiske rollespillet som har klart å sjarmere både kritikere og spillere. Det er ute nå til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og det er også inkludert i Game Pass.

Salget har gått veldig bra, men å gi ut Clair Obscur: Expedition 33 til flere formater vil fortsatt åpne for enda bedre resultater - og kanskje er det noe den franske utvikleren Sandfall vurderer. I et videointervju arrangert av Mistermv sier studiosjef Guillaume Broche (oversatt av Mp1st) :

"Vel, på dette tidspunktet, med tanke på suksessen til spillet, endrer det på en måte alt. Så det er helt klart for tidlig å si, men vi er i en situasjon der ... la oss si at det er mange muligheter som dukker opp - altfor mange på en gang - og vi finner ut hva vi skal satse på og hva vi ikke vil satse på. Men ja, det er definitivt noe som kan bli interessant."

Et spill som Clair Obscur: Expedition 33 ville absolutt passe som hånd i hanske for Switch 2, men om det faktisk skjer, gjenstår å se. Det faktum at utviklerne tydeligvis er nysgjerrige på saken, føles imidlertid veldig lovende.