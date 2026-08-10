SanDisk lanserer nye lagringsalternativer for Xbox Series S/X

HQ

Nå som denne generasjonen av konsoller begynner å bli litt gammel, og med tanke på det uunngåelige faktum at spillene bare ser ut til å bli større og større, kan det være på tide å begynne å oppgradere lagringsplassen på Xbox Series S/X. Microsofts løsning med minnekort gjør dette utrolig enkelt, men dessverre er utvalget mer begrenset og ofte litt dyrere enn for PlayStation 5 (som støtter utskifting av SSD-er).

Nå tilbyr imidlertid SanDisk et nytt og lovende alternativ med tre nye modeller: 500 gigabyte, én terabyte og to terabyte. De skriver:

«Med spillutgivelser av både AAA-titler og indiespill i jevn takt fylles lagringsplassen på XBOX Series X|S-konsollen din RASKT opp, og når den er full, hvordan velger du hvilke spill du skal slette? Vi presenterer SANDISK Optimus GX C50 lagringsutvidelseskort for XBOX med opptil 2 TB kapasitet, slik at du kan lagre det stadig voksende spillbiblioteket ditt. Oppgrader nå og få en 1-måneders prøveperiode på XBOX Game Pass Ultimate med i esken, slik at du er klar til å spille XBOX-spillene dine hvor som helst. Og gi fellesskapet ditt et løft med én måned med Discord Nitro på vår regning.

«Bygget med en superrask kjerne som utnytter XBOX Velocity Architecture™ for å levere ekstremt rask ytelse med lav ventetid som matcher konsollens interne SSD, slik at du kan spille AAA-spillene dine direkte fra kortet. Bare sett inn SANDISK Optimus C50-lagringsutvidelseskortet for XBOX – og spill i vei.»

SanDisk slutter seg dermed til Seagate og WD Black, som tidligere har tilbudt lignende alternativer, og for dere som ønsker å oppgradere Xbox-lagringsplassen, er det nå enklere enn noensinne.

Hvis du ønsker å bestille et minnekort, kan du for eksempel gjøre det via SanDisks egen nettside, men de er ikke lansert ennå – selv om det sannsynligvis ikke vil ta lang tid.