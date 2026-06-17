SanDisk selger en 8 TB SSD til PlayStation 5 til samme pris som tre PS5 Pro-konsoller

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Å si at presset på visse teknologikomponenter og maskinvare er i ferd med å bli latterlig, er kanskje en underdrivelse. På grunn av en massiv økning i etterspørselen fra AI-datasentre, som har ført til at vanlige forbrukere er blitt skjøvet til side og nå må kjempe om et begrenset antall komponenter som tidligere var lett tilgjengelige, opplever mange teknologikomponenter skyhøye prisstigninger.

Det mest irriterende er at det ikke bare er PC-spillverdenen som blir rammet; vi har også sett at konsollprisene har steget etter hvert som produsentene tilpasser seg dette bisarre markedet, samtidig som visse tilleggsutstyr også opplever vanvittige prisstigninger.

Det siste ekstreme eksemplet er blitt oppdaget på SanDisks nettside, hvor VGC har lagt merke til at 8 TB-versjonen av WD_Black SN850P NVMe SSD for PS5 nå selges for de helt rimelige 2 489,00 pund. Jepp, du kan sikre deg en av disse «bad boys» eller kjøpe deg tre PlayStation 5 Pro-konsoller og fortsatt ha litt penger til overs å vise frem etterpå...

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Denne situasjonen har vært mest merkbar for PC-spillere som sliter med et scenario der RAM, SSD-er og andre komponenter blir altfor dyre til å vurdere å kjøpe, sammenlignet med prisnivået for et par år siden. Konsollspillere merker også virkningen, med de nevnte prisøkningene som et eksempel, men det virkelig interessante er hvordan Sony og Microsoft vil prissette neste generasjons konsoller når de kommer i løpet av de neste årene.