Sands of Aura er dagens GR LIve-spill

I dagens livestream skal vi sjekke ut Sands of Aura, en nylig Steam Early Access-utgivelse som henter innflytelse fra både Diablo og Dark Souls. Her reiser spillerne over en verden gjemt under et hav av sand for å gjenopprette verden til normalen etter at tidens timeglass ble knust. Sands of Aura byr på et dypt kampsystem også der det er sju forskjellige kampstiler og tusenvis av forskjellige våpen å lage.

Hvis du synes dette høres interessant ut kan du se spillet i aksjon når vi skal streame det fra klokken 16 på vår GR Live-side.