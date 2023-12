Sandsoft åpner sitt andre hovedkontor i Barcelona, og gjør byen til sin viktigste europeiske base.

HQ

Vi skriver jevnlig om årets nedslående nyheter om nedleggelser av studioer og oppsigelser i spillbransjen. Men av og til er det også gledelig å se at det blant alle omstruktureringene og nedskjæringene finnes initiativer som tar av, ekspanderer og skaper nye arbeidsplasser, som i tilfellet Sandsoft, som åpner et nytt studio i Barcelona.

Studioet, som er en utgiver og investor med fokus på "sosiale, innovative og tilgjengelige" spill for mobile enheter, kunngjorde i dag at de åpner et nytt utviklingskontor i Barcelona, der de allerede har hatt et kontor for administrative oppgaver siden begynnelsen av 2022. Det nye studioet skal ledes av Alexandre Besenval, som begynner i selskapet som visepresident for Barcelona-studioet. Med åpningen av denne nye avdelingen blir Barcelona den viktigste europeiske basen for det Riyadh-baserte selskapet, som vil hente inn talenter lokalt og fra hele kontinentet for å jobbe med nye titler. Studioet forventes å vokse gradvis og skape 60 nye arbeidsplasser i løpet av de neste tre årene.

David Fernandez, administrerende direktør i Sandsoft, sier: "Barcelona er en by som har en spesiell plass i mitt hjerte, og som allerede huser et blomstrende miljø av spillprodusenter. Det er også et perfekt sted for talentfulle utviklere fra hele Europa å komme hit og bli en del av det vi bygger opp hos Sandsoft. Som et relativt nytt selskap er dette en unik mulighet til å være med på å skape nye spill og ny IP i en tid der det er mangel på nye titler. Jeg kan ikke tenke meg noen bedre enn Alexandre til å lede denne spennende vekstfasen vår."

Alexandre Besenval, visepresident og leder for Sandsofts Barcelona-studio, legger til:

"Sandsoft har ambisjoner om å bygge et virkelig globalt og mangfoldig spillselskap, og jeg er glad for å være en del av det. Fra første stund ble jeg imponert over teamets engasjement for å skape engasjerende opplevelser for spillere over hele verden, og muligheten til å forme dem fra grunnen av sammen med dyktige kolleger har vært en stor motivasjon. Et studio er ikke bedre enn de ansatte, og vi ønsker å omgi oss med de beste talentene for å bygge et drømmelag for mobilspill."

De nye kontorene kommer selvsagt til å trenge ansatte, så hvis du har de rette ferdighetene og/eller den rette utdannelsen, bør du besøke nettstedet deres, der de allerede har lagt ut noen ledige stillinger.