Sandsoft Games om å drive et mangfoldig studio i Saudi-Arabia

Med bakgrunn fra Digital Chocolate, Nokia og King ville vi snakke mobilspill med David Fernández på Gamelab 2023, med det lille ekstra at hans eget studio, Sandsoft, nå er basert i Saudi-Arabia.

"Vi er en mobilspillutvikler og -utgiver med base i Saudi-Arabia, og vi prøver å skape ikke bare spill, men et selskap, fordi vi er i oppstartsfasen", forklarer han i videoen over. "Vi er 53 personer i teamet for øyeblikket. Vi startet reisen vår i 2021 og er til stede på forskjellige steder, så vi har et lite team her i Barcelona, 8 personer, og sannsynligvis 30 personer i Riyadh i Saudi-Arabia. Vi har også mindre kontorer i Shanghai og i Helsinki".

Ettersom de fleste av Sandsofts spill fortsatt er under utvikling, fikk vi så vidt vite at av de kommende titlene deres "er ett RPG-spill, et annet er et racingspill, det tredje er et strategispill, og det fjerde er nok et RPG-spill, men med et slags NFT-lag på toppen av spillet."

Med tanke på studioets beliggenhet benyttet vi sjansen til å lære mer om den unge spillscenen i GCC og de potensielle forskjellene sammenlignet med både asiatiske og vestlige selskaper.

"Det har virkelig vært en reise, og jeg mener det på en positiv måte", forklarer konsernsjefen om oppbyggingen av et studio i Riyadh. "Jeg tror at det ikke bare handler om å skape en slags industri, for spillindustrien er ikke der, så vi prøver å bidra til veksten i bransjen."

"På samme måte gjennomgår landet en stor sosioøkonomisk transformasjon. Så på sett og vis er du en del av en endring som skjer i dette landet, du føler på en måte at du skriver historie, hvis du skjønner hva jeg mener, og så er det veldig spennende å være det i et land som har en sterk tro på å investere i spill. Så noe av det den saudiske regjeringen gjorde for noen måneder siden, i september, var å kunngjøre en nasjonal strategi for spill og e-sport, som faktisk er en nasjonal strategi, noe som er ganske unikt. Det finnes enkelte regioner og byer i verden som støtter spillutvikling og prøver å stimulere selskaper til å etablere seg, hjelpe dem med å vokse og delta i noen av tiltakene for å fremme spillindustrien, men her er det altså snakk om et helt land. Så vidt jeg vet, er dette det eneste landet i verden som har spill som en del av den nasjonale strategien."

"Men samtidig tror jeg at vi prøver å sette sammen virkelig multikulturelle, multinasjonale og mangfoldige team", legger han senere til om Sandsoft Games. "Vi er for eksempel 53 personer fordelt på de ulike stedene jeg nevnte, og vi har 24 nasjonaliteter, noe som er ganske unikt for et selskap av denne størrelsen. I spillutviklingsbransjen er det heller ikke nok kvinner og kvinnelige talenter, og kvinner er noe vi prøver å få inn i bransjen. Nesten 30 % av de ansatte er kvinner. Så når du tenker på at vi er et selskap basert i Saudi-Arabia, er det noen som hever øyenbrynene og tenker: Er det sant? Men det er faktisk sant. Vi skiller oss ikke fra noe annet spillutviklingsselskap i verden."

Se hele videoen for å lære mer om Sandsoft, spillutviklings- og spillkulturen i GCC og hvilken innvirkning selskapet kan få på bransjen i nær fremtid.