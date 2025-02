Sangen du ikke kunne unngå i 2024 har blitt kåret til årets mest solgte single globalt

HQ

I begynnelsen av året, hvis du spurte en gjennomsnittlig person om hvem Benson Boone var, ville mange ha vært helt i villrede. Men så debuterte musikeren med singelen Beautiful Things som tok verden med storm, så mye at sangen nå har blitt kåret til Biggest Selling Global Single of the Year av IFPI.

Vi er blitt fortalt at låten toppet alle digitale formater, inkludert betalt abonnementsstrømming, annonsestøttet strømming og nedlastinger av enkeltspor, og den gjorde det så bra at den slo ut Sabrina Carpenters sommerhit, Espresso.

Faktisk var årets 10 bestselgende singler som følger :



Beautiful Things av Benson Boone

Espresso av Sabrina Carpenter

Lose Control av Teddy Swims

Birds of a Feather av Billie Eilish

A Bar Song (Tipsy) av Shaboozey

Too Sweet av Hozier

I Had Some Help (feat. Morgan Wallen) av Post Malone

Not Like Us av Kendrick Lamar

Cruel Summer av Taylor Swift

Stick Season av Noah Kahan



Dette kommer også etter at Taylor Swift nylig ble kåret til den største artisten i 2024 av IFPI.