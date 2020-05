En av grunnene til at det tok sin tid før Activision bekreftet at de jobbet med remastere av Tony Hawk's Pro Skater og Tony Hawk's Pro Skater 2 er at begge spillenes lydspor er ikoniske, og å få lov til å bruke de klassiske sangene igjen krever både tid og penger. Det ble med en gang klart at ikke alle sangene vil være med i remasterene, så det er godt å se at det ikke tok lang tid før vi fikk vite hvilke som vil mangle.

Activision har nemlig offentliggjort en spilleliste for Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 på Spotify, og den er som følger:



"Police Truck" av Dead Kennedys



"Superman" av Goldfinger



"Jerry Was a Race Car Driver" av Primus



"New Girl" av The Suicide Machines



"Here and Now" av The Ernies



"Euro-Barge" av The Vandals



"Blood Brothers" av Papa Roach



"Guerilla Radio" av Rage Against the Machine



"Pin the Tail on the Donkey" av Naughty by Nature



"You" av Bad Religion



"When Worlds Collide" av Powerman 5000



"No Cigar" av Milencolin



"Cyclone" av Dub Pistols



"May 16" av Lagwagon



"Subculture" av Styles of Beyond, Dieselboy + Kaos



"Heavy Metal Winner" av Consumed



"Evil Eye" av Fu Manchu



"Five Lessons Learned" av Swingin' Utters



Dermed er det disse sangene som vi ikke får skate rundt til:



"Vilified" av Even Rude



"Screamer" av Speedealer



"Nothing to Me" av Speedealer



"Cyco Vision" av Suicidal Tendencies



"Committed" av Unsane



"Ain't Got Time to Waste" av Aim featuring YZ



"Le Hot" av Grand Unified



"Blue Thunder" av Aquasky



"Bring the Noise" av Anthrax og Chuck D



"B-Boy Document '99" av The High & Mighty featuring Yasiin Bey & Mad Skillz



"Out With The Old" av Alley Life featuring Black Planet



"City Star" av Born Allah



Hva synes du om utvalget?