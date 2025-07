Sanger blir lengre igjen, noe som setter TikTok-popens æra under press

HQ

Siden TikTok kom, har sangene som har vokst mest i popularitet, i stor grad blitt kortere. Kortformet innhold selger deg et øyeblikk i en sang, og folk søker spesifikt etter den biten. Du vil ha det syngende refrenget eller den vittige teksten, ikke et tre minutter langt forspill.

Og derfor ble sangene kortere. Ifølge en BBC-rapport falt de til et sjokkerende lavt nivå i 2019, og enkelte hits er knapt nok over to minutter lange. PinkPanthress, et av de større nye navnene fra denne epoken, har for det meste låter som varer fra ett minutt til litt over to minutter.

Mye av grunnen til dette er at oppmerksomhetsunderskuddspop forkaster det meste av formelen som utgjør en tradisjonell poplåt. Det er sjelden en intro, ingen pre-chorus, broer kan kastes ut av vinduet, og håpet om et tredje refreng er knust.

Men BBC konstaterer også at folk begynner å like lengre sanger igjen. Pink Pony Club, Messy, People Watching, de er alle over fire minutter og nærmer seg fem minutter. Alle sangene har sterke budskap, med sterke temaer, noe som viser at folk egentlig ikke er interessert i hvor lang en sang er hvis de liker det som er kjernen i teksten.

Så hvis du var bekymret for at dagens barn ville føre til at sangene i nær fremtid ville bli 10 sekunder lange, ser det ut til at vi er på vei tilbake mot det vanlige stedet på rundt 3-5 minutter.