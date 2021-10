Sånn her kan du se hvilke Steam-spill som er optimalisert til Steam Deck

HQ

Steam Deck er i prinsippet en håndholdt PC, men det er også deler av systemet som er proprietære, så det krever at individuelle studioer optimaliserer spillene sine for plattformen. Valve har til hensikt å se gjennom hele Steam-biblioteket, og vil introdusere en "Verified"-status for de spillene som har blitt optimalisert.

Det forklarer de først og fremst mer om på denne hjemmesiden, og via en video du kan se nedenfor:

"Etter at et spill er vurdert, kategoriseres det etter kompatibilitetsgrad på Steam Deck. Du får se disse kategoriene på Steam når du ser gjennom biblioteket eller skal kjøpe spill på Deck." står det.

Det er fire kategorier: "Verifisert", "Spillbart", "Støttes ikke" og "Ukjent". Se en nærmere forklaring i videoen nedenfor.