Sånn ser de forskjellige karakterene ut i The Falcon and The Winter Soldier-serien

Mange er allerede godt i gang med serien som offisielt sparker i gang Marvels fjerde MCU-fase, nemlig WandaVision, men den går nærmest direkte over i The Falcon and The Winter Soldier, som later til å være langt mer action-preget.

Serien er dog enda omtåket av mystikk, men heldigvis vet vi nå hvordan noen av karakterene vil se ut, fra skurken Baron Zemo til den mystiske John Walker.

Topps' Marvel Collect-applikasjon har offentliggjort nye digitale kort med deres utseende på, og de kan du se nedenfor.

Serien forventes å få premiere i mars.